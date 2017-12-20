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Международный паралимпийский комитет отказался восстанавливать РФ в правах

14:27 20.12.2017
Фото с сайта sochi2014.ru
Фото с сайта sochi2014.ru
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Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) решением от 19 декабря оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщает пресс-служба МПК.

Вопрос об участии России в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет решен в конце января 2018 года. Заседание исполкома организации состоялось 19 декабря.

В тот же день стало известно, что российским паралимпийцам запретили упоминать о своем гражданстве не только при живом общении, но и в социальных сетях. Об этом сообщила старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании данных доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. Из-за этого все российские спортсмены пропустили Паралимпиаду-2016.

Паралимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 18 марта.

Темы: Паралимпийские игры и чемпионаты паралимпийцев, Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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20.12.2017, 19:52
Гость: Олле

запоминайте,фиксируйте пофамильно.
Придет время - все русофобские уроды будут на Трибунале.Приговоры будут суровыми...
20.12.2017, 19:41
Гость: Сан Саныч

Ждём традиционных извинений России по этому случаю.
20.12.2017, 19:38
Гость: МутИко

Засудим всех кто виноват!
Все комментарии (11)
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