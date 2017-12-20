Международный паралимпийский комитет отказался восстанавливать РФ в правах

Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) решением от 19 декабря оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщает пресс-служба МПК.

Вопрос об участии России в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет решен в конце января 2018 года. Заседание исполкома организации состоялось 19 декабря.

В тот же день стало известно, что российским паралимпийцам запретили упоминать о своем гражданстве не только при живом общении, но и в социальных сетях. Об этом сообщила старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании данных доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. Из-за этого все российские спортсмены пропустили Паралимпиаду-2016.

Паралимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 18 марта.