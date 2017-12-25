Паралимпийская чемпионка Игр-2012 в Лондоне решилась на эвтаназию

Чемпионка летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне в гонках на колясках бельгийка Марике Вервут объявила о добровольном уходе из жизни.

Как пишет издание Inside the Games, 38-летняя спортсменка страдает прогрессивной тетраплегией. Она парализована ниже груди и в последние годы ее состояние существенно ухудшилось — она практически перестала спать, теряет зрение, чувствительность в руках, с трудом ест.

«Я больше не хочу страдать. Это слишком тяжело. Я не хочу этого признавать, но в 2020 году я уже не смогу участвовать в Играх», - заявила она.

Отмечается, что Вервут подала документы на эвтаназию и получила соответствующее разрешение в 2008 году. В 2012 году она завоевала золото в Лондоне, а в 2016 году — серебро на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Бельгия стала одной из первых стран мира, где законодательно разрешена эвтаназия.