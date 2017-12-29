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МОК одобрил олимпийскую форму для российских спортсменов

15:12 29.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Международный олимпийский комитет одобрил форму для российских спортсменов, которые будут выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом рассказала RNS основатель компании — изготовителя формы Zasport Анастасия Задорина.

По ее словам, с формы пришлось убрать российский триколор, герб и логотип Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо них будет только эмблема OAR — Olympic Athlete from Russia (англ. — олимпийский спортсмен из России).

Задорина также заметила, что форма будет состоять из трех основных цветов: серого, белого и красного. Из-за новых требований МОК часть формы придется перешить, а некоторую — пошить заново. «Мы не изменили крой, дизайн моделей, но, согласно требованиям, убрали триколор, герб, лого ОКР, поставили логотип OAR — Olympic Athlete from Russia», — рассказала Задорина.

Россиянам запретили выступать в национальной форме, а также использовать флаг и гимн после отстранения ОКР от Игр в Пхенчхане. Это произошло по итогам расследования об употреблении допинга во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Россия также лишилась 13 медалей Сочи-2014, в том числе трех золотых. Страна опустилась с первого на третье место в неофициальном командном зачете.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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29.12.2017, 20:40
Гость: Дожили!

"Одобрил" и сделал по-барски, что мог,
Для бедной России, раздобрившись, МОК!
На бОльшую щедрость и не претендуя,
Поклонимся ж в пояс за милость такую!
29.12.2017, 20:38
Гость: Иван Стотысячный

Если дальше продолжим прогинаться,то следующий вариант формы - полосатая роба с номером на груди...
29.12.2017, 20:31
Гость: ап

рабы приедут и будут развлекать иностранцев...нет предела для желания русских унижаться... а по-моему русским нравятся такие унижения- это их сексуально возбуждает... может тогда выступать голыми? или одеть робу из концлагерей? а может взять да и выступить под флагом газпрома? НА ВЕСЬ МИР КРЕМЛЬ ЗАЯВИЛ ЧТО РОССИИ БОЛЬШЕ НЕТ.КАК МОЖНО БЫТЬ ПАТРИОТОМ СТРАНЫ КОТОРОЙ НЕТ? ЭТО ВСЕ РАВНО ЧТО СКАЗАТЬ - НАВОЗНЫЕ МУХИ ЯВЛЯЮТСЯ ПАТРИОТАМИ КУЧИ ДЕРЬМА.ОЛИМПИАДА ПОЗОРА!!!!
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