]]> ]]>
Главная Спорт Новости

На Украине дисквалифицировали футболистов за игру в ДНР

20:01 29.12.2017
Материалы по теме:

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение о пожизненной дисквалификации ряда спортсменов за участие в матчах в составе команды самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Комитет проводил заседание по заявлению Службы безопасности Украины. В список дисквалифицированных включены 18 футболистов. Им запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сообщается на сайте федерации.

На территории ДНР действует Футбольный союз, который организует чемпионат и Кубок республики. В первенстве участвуют восемь клубов, отмечает «Лента.ру».

 

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Футбол в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.