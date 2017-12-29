На Украине дисквалифицировали футболистов за игру в ДНР

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение о пожизненной дисквалификации ряда спортсменов за участие в матчах в составе команды самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Комитет проводил заседание по заявлению Службы безопасности Украины. В список дисквалифицированных включены 18 футболистов. Им запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сообщается на сайте федерации.

На территории ДНР действует Футбольный союз, который организует чемпионат и Кубок республики. В первенстве участвуют восемь клубов, отмечает «Лента.ру».