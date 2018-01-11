Хакеры подтвердили политический заказ отстранения РФ от Олимпиад
Хакеры из группировки Fancy Bears заявили, что перед главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричардом Маклареном стояла задача добиться отстранения России от участия в Олимпийских играх.
Хакеры опубликовали переписку чиновников МОК, из которой видно, что у Макларена была четкая задача убрать российскую сборную из числа участников Игр, а также дискредитировать МОК.
Скриншот с сайта fancybear.net
Утверждается, что команда Макларена тесно связано с ФБР. В частности некий Ричард Янг является партнером в компании Bryan Cave, которая тесно сотрудничает с ФБР. Конечной же целью является отстранение всех представителей европейских стран из руководства Олимпийских организаций.
«Американцы и канадцы стремятся убрать европейцев из руководства Олимпийским движением и добиться политического господства англоязычных стран», - пишут хакеры.
Макларен в июле 2016 года представил итоги расследования обвинений российских участников Олимпиады в Сочи в употреблении допинга. По утверждению Макларена, власти РФ и Минспорт покрывали применение допинга российскими спортсменами во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. В декабре 2016 года была опубликована вторая часть доклада, в котором говорилось, что более 1 тыс. российских атлетов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта воспользовались российской допинговой госпрограммой.