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Хакеры подтвердили политический заказ отстранения РФ от Олимпиад

14:59 11.01.2018

Хакеры из группировки Fancy Bears заявили, что перед главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричардом Маклареном стояла задача добиться отстранения России от участия в Олимпийских играх.

Хакеры опубликовали переписку чиновников МОК, из которой видно, что у Макларена была четкая задача убрать российскую сборную из числа участников Игр, а также дискредитировать МОК.


Скриншот с сайта fancybear.net

Утверждается, что команда Макларена тесно связано с ФБР. В частности некий Ричард Янг является партнером в компании Bryan Cave, которая тесно сотрудничает с ФБР. Конечной же целью является отстранение всех представителей европейских стран из руководства Олимпийских организаций.

«Американцы и канадцы стремятся убрать европейцев из руководства Олимпийским движением и добиться политического господства англоязычных стран», - пишут хакеры.

Макларен в июле 2016 года представил итоги расследования обвинений российских участников Олимпиады в Сочи в употреблении допинга. По утверждению Макларена, власти РФ и Минспорт покрывали применение допинга российскими спортсменами во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. В декабре 2016 года была опубликована вторая часть доклада, в котором говорилось, что более 1 тыс. российских атлетов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта воспользовались российской допинговой госпрограммой.

Темы: США, Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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11.01.2018, 22:27
Гость: Андрей

"... а особенно ретивых освоителей средств посадить на нары. Пусть там зарядку делают."
Не, надо запустить программу "Восточно-Сибирский гектар" и наградить им этих ретивых на 10 лет без права переписки. Ну, как положено, выделить пяток пудов гвоздей, десяток пил и топоров и пяток подвод для транспортировки к месту дальнейшего проживания. Пущай волкам и медведям преподают спортивную доктрину....
11.01.2018, 20:30
Гость: У Трампа

выслуги пока ещё мало. Максимум старлей.
11.01.2018, 19:05
Гость: Язык предательский

выдаёт: "И что с того?" - только укроп может строить эту конструкцию. Он просто переводит на русский "Що з тОго?".
Как только видишь мову, смысл искать бесполезно: перед тобой ожидаемая глупость.
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