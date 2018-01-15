Москва введет санкции против чиновников WADA после Олимпиады в Пхенчхане

После завершения Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Москва призовет некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) к ответу и введет против них ограничительные меры, пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова.

По словам чиновника, сейчас осуществляется процесс определения людей, которые стоят за отстранением сборной России от Олимпиады в Южной Корее. Соответствющее решение было принято еще 12 декабря на собрании парламентариев, спортсменов и дипломатов.

«Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета, используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры. Однако с этим не нужно спешить. После окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам», - заявил Климов.

Отмечается, что речь может идти «о почти десятке персон», в отношении которых могут приняты «персональные меры», такие как возбуждение уголовных дел, ограничение на въезд на территорию РФ.

Также в Совфеде изучат вопрос о причастности к решению WADA американского ФБР и спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Ранее группа хакеров Fancy Bears опубликовала переписку чиновников МОК, из которой сделали вывод, что перед главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричардом Маклареном стояла задача добиться отстранения России от участия в Олимпийских играх. А также о связи чиновников WADA с ФБР.