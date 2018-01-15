]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Москва введет санкции против чиновников WADA после Олимпиады в Пхенчхане

09:15 15.01.2018
Материалы по теме:

После завершения Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Москва призовет некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) к ответу и введет против них ограничительные меры, пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова.

По словам чиновника, сейчас осуществляется процесс определения людей, которые стоят за отстранением сборной России от Олимпиады в Южной Корее. Соответствющее решение было принято еще 12 декабря на собрании парламентариев, спортсменов и дипломатов.

«Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета, используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры. Однако с этим не нужно спешить. После окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам», - заявил Климов.

Отмечается, что речь может идти «о почти десятке персон», в отношении которых могут приняты «персональные меры», такие как возбуждение уголовных дел, ограничение на въезд на территорию РФ.

Также в Совфеде изучат вопрос  о причастности к решению WADA американского ФБР и спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Ранее группа хакеров Fancy Bears опубликовала переписку чиновников МОК, из которой сделали вывод, что перед главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричардом Маклареном стояла задача добиться отстранения России от участия в Олимпийских играх. А также о связи чиновников WADA с ФБР.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК), Совет Федерации ФС РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.01.2018, 11:13
Гость: Мы не знаем о связи

ВАДАы с ФБР.Мы знаем результат:ВАДА прикрыла допинговую лавочку в РФ,что признал Путин и за что от нас спасибо.Результат что надо и нам не кажется существенным,сотрудничали при этом с ФБР или нет.Тем более,что связи с ФБР не противоречат никаким законам и не порочат ВАДАу.Потуги некоторых из Москвы махать руками после разбития морды и посыла в нокаут против здравого смысла.Но какого смысла можно ожидать в действиях Мутковых Жуковых,правильно,бессильной ярости.Есть у нас во власти хоть кто то разумный,кто остановит этих провалившихся придурков.
15.01.2018, 10:54
Гость: stalker

"Москва введет санкции против чиновников WADA после Олимпиады в Пхенчхане". Слышали, слышали. Только верится в это с трудом. И почему после Олимпиады, а не до нее ? Начнем с того, что это все равно ничего не меняет. Нашу сборную уже отстранили от участия в этой Олимпиаде. Нашу делегацию туда не пустят. Наши спортсмены, которые изъявили желание поехать туда по собственной иницативе, в Олимпийской деревне жить не будут. Кормить их по стандартам МОК никто не собирается. Медицинской поддержки у них не будет по вышеуказанным причинам. Возникает закономерный вопрос. А на кой черт вообще туда ехать ? Терпеть там унижения со стороны МОК и ВАДА ? Посмотрите на Северную Корею. Вот с кого пример надо брать. Послали этот МОК И ВАДА, объявив бойкот Олимпиады. А теперь их же слезно просят в ней участвовать. Даже срок регистрации заявки от них продлили. И никаких претензий со стороны ВАДА. И это страна, которая находится под жесткими санкциями. А почему так ? Потому что Северная Корея умеет себя поставить и не связывает престиж страны с участием в Олимпийских играх. А наши спортивные чиновники ведут себя как ничтожества. Себя позорят и всю страну заодно. Так что все эти разговоры относительно санкций в отношении чиновников ВАДА всего лишь очередной пиар-ход и пустой треп на публику. Желание объяснить почему мы терпим унижения и на коленях приползаем на эти игры.
15.01.2018, 10:39
Гость: Николай

после драки кулаками не машут.
Все комментарии (7)
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.