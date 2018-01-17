«КАМАЗ-мастер» лидирует в «Дакаре-2018» после десяти этапов гонки

Команда «КАМАЗ-мастер» лидирует в общем зачете ралли «Дакар-2018» после окончания десяти этапов гонки. Первое место среди грузовиков занимает экипаж Эдуарда Николаева, который опережает аргентинца Федерико Вильягру на 24 минуты.

К старту десятого этапа ралли «Дакар» остается в гонке 30 грузовиков из 44 стартовавших 6 января в Лиме.

«Неплохая статистика, учитывая, что в остальных категориях процент выбывших участников больше. Из 92 автомобилей, изначально зарегистрированных на гонку, на старт спецучастка «Сальта – Белен» вышли всего 54, из 139 мотоциклистов – 92, из 49 квадроциклистов – 36», – прокомментировал пресс-атташе команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин.

В рамках десятого этапа участникам гонки предстояло пройти два скоростных спецучастка длиной 243 и 129 километра.

«Здешние места знакомы участникам гонки: движение по высохшим руслам рек и бездорожью, сухая растительность, которая прокалывает шины, много вязкого песка, феш-феш. Отдельные русла рек после дождей представляли собой грязевые ловушки для участников. Кроме того, организаторы использовали разнообразие местного ландшафта для создания ловушек иного рода – навигационных», – передает из Аргентины Эрик Хайруллин.

Катамарка – традиционно несчастливый для «КАМАЗ-мастера» регион. Два года назад здесь лег набок экипаж Эдуарда Николаева и застрял в песке экипаж Айрата Мардеева. Не стал исключением и этот этап – поломка переднего редуктора на машине Николаева, потеря времени на замене колеса у Айрата Мардеева и возгорание машины Антона Шибалова.

«Дакаров» легких не бывает. Еще раз в этом убеждаюсь. Я думал, тот переворот набок на пятом этапе станет главным испытанием. Но, на самом деле, нет. У нас сегодня была очень серьезная поломка переднего редуктора, и в какой-то момент я уже думал, что «Дакар» для нашего экипажа закончился. К счастью, наш механик Володя Рыбаков подсказал, что нужно включить переднюю межколесную блокировку, может быть, это спасет редуктор от окончательного разрушения.

Действительно, это помогло, хотя с включенной блокировкой, конечно, не тот темп. Ехали по звукам. Приходилось слушать трансмиссию, чтобы не перенагрузить. Машина не попадала в повороты. Зацепили два колеса об камень. Экипаж Димы Сотникова нам помогал. Спасибо им. Второй СУ был более песчаный. Это было нам на руку – шестерни блокировки не так сильно страдали. Рулить было тяжело. Очень забились сегодня руки. При этом соперники очень быстрые. Мне кажется, Вильягра на некоторых участках превосходит Жерара де Роя, он очень сильный соперник», – прокомментировал десятый этап ралли Эдуард Николаев.

По итогам десятого этапа ралли «Дакар-2018» экипаж Эдуарда Николаева на четвертом месте, но продолжает лидировать в общем зачете. При этом аргентинцу Федерико Вильягре удалось сократить отставание до 24 минут.

Сегодня, 17 января, на «Дакаре» очередной, 11-й этап «Белен – Чилесито». Грузовики проедут 746 км, из которых 280 км составит спецучасток.

Сороковой по счету «Дакар» проходит с 6 по 20 января на территории трех стран – Перу, Боливии и Аргентины. В ралли участвуют более 330 транспортных средств из 54 стран мира, в том числе 42 спортивных грузовика.