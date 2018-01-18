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Атлеты из КНДР примут участие в четырех видах спорта на Играх в Пхёнчхане

15:17 18.01.2018
Флаг КНДР
Флаг КНДР
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Северокорейские спортсмены примут участие в четырех видах спорта на зимних Олимпийских Играх в Пхёнчхане.

Атлеты из КНДР будут представлены в соревнованиях по парному фигурному катанию, горным лыжам, лыжным гонкам и женскому хоккею.

Об этом заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Республики Корея Ли Хи Бом, сообщают «Известия».

Отмечается, что Ли Хи Бом не уточнил точное число спортсменов, которые приедут на Олимпиаду. Он напомнил, что окончательное решение по этому вопросу должен принять Международный олимпийский комитет.

Темы: Северная Корея, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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18.01.2018, 18:37
Гость: Приветствую

Вот что значит поднести пистолет к виску Америки. Красавцы!
18.01.2018, 16:59
Гость: Катапуся

Это будет совершенно удивительная олимпиада. Мы с мужем полетим хотя бы на денёк.
18.01.2018, 16:28
Гость: Ага

И без всяких проверок на допинг. Молодцы северокорейцы и нам нужно было объявить что во время игр, Россия будет в том регионе проводить пуски ракет и ядерные испытания.
С этими козлами, можно только с позиции силы разговаривать.
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