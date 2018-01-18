Атлеты из КНДР примут участие в четырех видах спорта на Играх в Пхёнчхане

Северокорейские спортсмены примут участие в четырех видах спорта на зимних Олимпийских Играх в Пхёнчхане.

Атлеты из КНДР будут представлены в соревнованиях по парному фигурному катанию, горным лыжам, лыжным гонкам и женскому хоккею.

Об этом заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Республики Корея Ли Хи Бом, сообщают «Известия».

Отмечается, что Ли Хи Бом не уточнил точное число спортсменов, которые приедут на Олимпиаду. Он напомнил, что окончательное решение по этому вопросу должен принять Международный олимпийский комитет.