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ФИФА обвинили в получении крупной взятки от Катара

19:10 21.01.2018
Йозеф Блаттер. Фото с сайта misanec.ru
Йозеф Блаттер. Фото с сайта misanec.ru
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Международная федерация футбола (ФИФА) получила 100 миллионов долларов за то, чтобы ЧМ-2022 года проходил в Катаре. О этом сообщает издание Mail on Sunday со ссылкой на австралийскую писательницу и футбольного функционера Бониту Мерсиадес.

В распоряжении издания оказались материалы, согласно которым взятку заплатил Катарский государственный телеканал beIN Sports. При этом экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер лично обсуждал с каналом сумму взятки.

После того, как заявка Катара на проведение чемпионата выиграла, средства поступили на счет спортивной организации. В пресс-службе телеканала подтвердили факт перевода денег, но заявили, что данная сумма является «производственным взносом».

Кроме того, изданию стало известно, что заявку Катара поддерживал бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини.

В конце прошлого года сообщалось, что взятку получила не только ФИФА, но и ее бывший вице-президент Хулио Грондона. За то, что он отдал голос в пользу Катара, ему заплатили один миллион долларов.

Страна-хозяйка ЧМ-2022 была определена еще в 2010 году. Турнир будет проходить в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
 

Темы: Катар, Скандалы и разоблачения в мире спорта, Футбол в мире, Чемпионат мира по футболу, ФИФА
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Комментарии читателей
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21.01.2018, 20:29
Гость: Гоша

Катар одна из самых сговорчивых на все американская шестерка, которая даст любые показания если прикажет хозяин. Очевидно США будут додавливать не допущение России на ЧМ по футболу и проведение его не в России. Хрен бы с ним, но го-н Путин вместо импортозамещения и наукоемкости сотни миллиардов, а то и триллионов рублей в место фабрик, заводов и НИИ в стадионы вгрохал, а точнее - закопал.
21.01.2018, 20:20
Гость: Иван

Это продолжение старой песни США, потому как мощнейший управленец Блаттер оказался не по зубам американской ЦРУ, принципиально выстоял при мощнейшем давлении, оболгании, заведении каких-то уголовных дел и м.б. единственный из спортивных и политических деятелей Европы не поступился принципами и не поддался не на подкупы и не на изощреннейший шантаж англо-американской подавляющей нормальных людей по всему миру, машины.
21.01.2018, 19:50
Гость: Парацельс

Без взяток жить нельзя
На свете, нет!..
В них солнце мая,
В них любви расцвет!
Тут лёгкий флирт,
Признанье там,
Как солнца луч,
Приятны нам.
Без взяток жить нельзя
На свете, нет!
Вы - наше счастье,
Как сказал поэт!
..... ну и так далее....
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