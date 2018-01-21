ФИФА обвинили в получении крупной взятки от Катара

Международная федерация футбола (ФИФА) получила 100 миллионов долларов за то, чтобы ЧМ-2022 года проходил в Катаре. О этом сообщает издание Mail on Sunday со ссылкой на австралийскую писательницу и футбольного функционера Бониту Мерсиадес.

В распоряжении издания оказались материалы, согласно которым взятку заплатил Катарский государственный телеканал beIN Sports. При этом экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер лично обсуждал с каналом сумму взятки.

После того, как заявка Катара на проведение чемпионата выиграла, средства поступили на счет спортивной организации. В пресс-службе телеканала подтвердили факт перевода денег, но заявили, что данная сумма является «производственным взносом».

Кроме того, изданию стало известно, что заявку Катара поддерживал бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини.

В конце прошлого года сообщалось, что взятку получила не только ФИФА, но и ее бывший вице-президент Хулио Грондона. За то, что он отдал голос в пользу Катара, ему заплатили один миллион долларов.

Страна-хозяйка ЧМ-2022 была определена еще в 2010 году. Турнир будет проходить в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

