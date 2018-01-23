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МОК назвал причины недопуска российских спортсменов на Олимпиаду

15:47 23.01.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Международный олимпийский комитет отказал в допуске на Олимпиаду в Пхенчхане российским спортсменам из-за базы данных московской антидопинговой лаборатории, сообщил источник.

«Главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Макларена, о чем сейчас все говорят. Фамилий Виктора Ана, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет. Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении ВАДА еще в ноябре 2017 года», – цитирует «Советский спорт» своего источника.

МОК отказался допускать до Олимпиады биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана, а также ряд российских конькобежцев и хоккеистов. Олимпийский комитет России попросил организацию дать объяснения.

Отмечалось, что в случае с Аном повлияло присутствие спортсмена в списке, составленном главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства.

В Олимпийских играх в Пхенчхане смогут принять участие только те российские спортсмены, которые будут соответствовать критериям МОК. Они должны доказать свою непричастность к допинговым махинациям. Спортсмены выступят под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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24.01.2018, 00:55
Гость: Перспектива

Это еще цветочки, вот когда прокатят ЧМ по футболу в России, то будет немая сцена, как у Гоголя в Мертвых душах.... Если это случится, то не трудно представить выражение лиц главных начальников российского спорта и организаторов строительства стадионов
24.01.2018, 00:03
Гость: Лида Алматинская

Грязные - были в Сочи
23.01.2018, 23:57
Гость: Pobedych

На счет СССР. Его надо не возвращать,
надо строить новый - СССР2.0
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