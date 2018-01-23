МОК назвал причины недопуска российских спортсменов на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет отказал в допуске на Олимпиаду в Пхенчхане российским спортсменам из-за базы данных московской антидопинговой лаборатории, сообщил источник.

«Главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Макларена, о чем сейчас все говорят. Фамилий Виктора Ана, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет. Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении ВАДА еще в ноябре 2017 года», – цитирует «Советский спорт» своего источника.

МОК отказался допускать до Олимпиады биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана, а также ряд российских конькобежцев и хоккеистов. Олимпийский комитет России попросил организацию дать объяснения.

Отмечалось, что в случае с Аном повлияло присутствие спортсмена в списке, составленном главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства.

В Олимпийских играх в Пхенчхане смогут принять участие только те российские спортсмены, которые будут соответствовать критериям МОК. Они должны доказать свою непричастность к допинговым махинациям. Спортсмены выступят под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».