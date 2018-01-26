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За махинации с билетами на ЧМ-2018 накажут штрафом до 1,5 млн рублей

19:45 26.01.2018
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Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает административную ответственность за нарушения при реализации билетов на матчи ЧМ-2018. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, за незаконную продажу билетов без заключения соответствующего договора с ФИФА или уполномоченными организациями, а также изменение установленной стоимости билетов гражданам будет грозить штраф в размере 20-25-кратной стоимости билета, но не менее 50 тысяч рублей.

Должностных лиц и предпринимателей будут штрафовать на сумму 25-30-кратную стоимости билета, но не менее 10 тысяч рублей. Юридическим лицам придется заплатить за нарушение от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Кроме того, организациям и предпринимателям грозит административное приостановление деятельности на 90 суток.

В случае продажи поддельных билетов физическим лицам грозит штраф в размере 50-70 тысяч рублей, должностным лицам и предпринимателям – от 150 до 200 тысяч рублей, а организациям – от одного до полутора миллионов рублей.

Финальная часть ЧМ-2018 по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах на 12 стадионах.

 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Футбол в России, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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26.01.2018, 20:30
Гость: вадим иванович

а он будет может кремль снова сдаст на форму гопников так что не спешите аминь
26.01.2018, 20:23
Гость: Ха

Шо за кокетничанье? Есть УК. Есть статья за мошенничество за подделку документов. Зачем выдумывать велосипед. Установить премию за выявление спекулянта и афериста и просто получать доход в пользу государства и полиции. А перепродажу ликвидировать - элементарно можно. Именной билет и как на ЖД или авиабилетах, сдавать только через кассу. Дожились - билеты все проданы а трибуны пустые. Все спекули скупили.
26.01.2018, 20:19
Гость: Гуманитарий

Да какие спекуляции!? После ОИ, нам не дадут провести ЧМ по футболу.
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