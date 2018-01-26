За махинации с билетами на ЧМ-2018 накажут штрафом до 1,5 млн рублей

Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает административную ответственность за нарушения при реализации билетов на матчи ЧМ-2018. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, за незаконную продажу билетов без заключения соответствующего договора с ФИФА или уполномоченными организациями, а также изменение установленной стоимости билетов гражданам будет грозить штраф в размере 20-25-кратной стоимости билета, но не менее 50 тысяч рублей.

Должностных лиц и предпринимателей будут штрафовать на сумму 25-30-кратную стоимости билета, но не менее 10 тысяч рублей. Юридическим лицам придется заплатить за нарушение от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Кроме того, организациям и предпринимателям грозит административное приостановление деятельности на 90 суток.

В случае продажи поддельных билетов физическим лицам грозит штраф в размере 50-70 тысяч рублей, должностным лицам и предпринимателям – от 150 до 200 тысяч рублей, а организациям – от одного до полутора миллионов рублей.

Финальная часть ЧМ-2018 по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах на 12 стадионах.