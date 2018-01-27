Отстраненные от Олимпиады российские спортсмены стали чемпионами Европы

Российские спортсмены, отстраненные от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, - биатлонист Александр Логинов и саночница сборной России Татьяна Иванова - стали чемпионами Европы.

Александр Логинов одержал победу в гонке преследования на чемпионате Европы, проходящем в субботу в итальянском Риднау. Он на 27 секунд опередил болгарина Красимира Анева. Бронзовую медаль завоевал другой россиянин Евгений Гараничев.

Татьяна Иванова завоевала "золото" чемпионата Европы, проходящего в латвийской Сигулде в рамках заключительного этапа Кубка мира, сообщает "Интерфакс".

5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было принято решение допустить до участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане только "чистых" российских спортсменов, не замешанных в допинговых историях. Таким образом,