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Отстраненные от Олимпиады российские спортсмены стали чемпионами Европы

18:24 27.01.2018
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Российские спортсмены, отстраненные от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, -  биатлонист Александр Логинов и саночница сборной России Татьяна Иванова - стали чемпионами Европы.

Александр Логинов одержал победу в гонке преследования на чемпионате Европы, проходящем в субботу в итальянском Риднау. Он на 27 секунд опередил болгарина Красимира Анева. Бронзовую медаль завоевал другой россиянин Евгений Гараничев.

Татьяна Иванова завоевала "золото" чемпионата Европы, проходящего  в латвийской Сигулде в рамках заключительного этапа Кубка мира, сообщает "Интерфакс".

5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было принято решение допустить до участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане только "чистых" российских спортсменов, не замешанных в допинговых историях. Таким образом, 

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Выдающиеся спортсмены в России, Зимние виды спорта
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Комментарии читателей
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27.01.2018, 21:03
Гость: Юрий

Участие в Олимпиаде - ошибка, даже больше чем ошибка. Это предательство принципов, потеря чести и достоинства. Единственное, что вернёт уважение - это отказ наших призёров от участия в церемониях награждения в знак протеста против творимой несправедливости.
27.01.2018, 20:42
Гость: Да, уж...

...не знаю в отношен саночников, а ЧЕ по биатлону слабоват, ввиду отсутствии основной массы признанных лидеров...М.Фуркада, братьев Бе...Все готовятся к Олимпиаде...Там посмотрим...
27.01.2018, 20:25
Гость: Читатель

Поэтому и запретили чемпионам Европы ехать на олимпиаду вдруг ещё и там не дай бог выиграют.
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