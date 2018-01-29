ВАДА начало расследование из-за новых контейнеров для проб спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) начало расследование в связи с утверждениями, что новые контейнеры для мочи и крови можно легко вскрыть при определенных условиях.

Лаборанты из Кельна 19 января уведомили агентство, что контейнеры BEREG-KIT Geneva можно вскрыть вручную «после заморозки» пробы. Это вызвало опасения, так как запасная проба (проба B) спортсмена обычно замораживается.

ВАДА связалось с изготовителем контейнеров Berlinger и попросило проверить эти утверждения. 27 января в компании отчитались, что им не удалось вскрыть пробы, которые «использовались в соответствии с инструкцией». Означает ли это, что заморозка не помогает вскрыть пробы, не уточняется.

К контейнерам BEREG-KIT ранее возникли вопросы в связи с обвинениями в применении допинга в адрес российских спортсменов. Расследование ВАДА показало, что в России с помощью специальных инструментов их вскрывали так, чтобы почти не оставлять следов.

Россия категорически отвергла возможное вскрытие и подмену проб. Спортсмены и чиновники обращали внимание на то, что ВАДА признавала вскрытыми даже пробы без следов, так как россияне, якобы, очень хорошо отработали технологию.