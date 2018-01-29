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ВАДА начало расследование из-за новых контейнеров для проб спортсменов

11:04 29.01.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) начало расследование в связи с утверждениями, что новые контейнеры для мочи и крови можно легко вскрыть при определенных условиях.

Лаборанты из Кельна 19 января уведомили агентство, что контейнеры BEREG-KIT Geneva можно вскрыть вручную «после заморозки» пробы. Это вызвало опасения, так как запасная проба (проба B) спортсмена обычно замораживается.

ВАДА связалось с изготовителем контейнеров Berlinger и попросило проверить эти утверждения. 27 января в компании отчитались, что им не удалось вскрыть пробы, которые «использовались в соответствии с инструкцией». Означает ли это, что заморозка не помогает вскрыть пробы, не уточняется. 

К контейнерам BEREG-KIT ранее возникли вопросы в связи с обвинениями в применении допинга в адрес российских спортсменов. Расследование ВАДА показало, что в России с помощью специальных инструментов их вскрывали так, чтобы почти не оставлять следов.

Россия категорически отвергла возможное вскрытие и подмену проб. Спортсмены и чиновники обращали внимание на то, что ВАДА признавала вскрытыми даже пробы без следов, так как россияне, якобы, очень хорошо отработали технологию.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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29.01.2018, 15:56
Гость: Бдительный

Прежде чем начинать расследование по контейнерам, следует провести расследование по кадрам, которые орудуют в ВАДА.
Судя по всему, там полно засланных казачков типа Родченкова, которые гадят из за угла с целью создать компромат на всех без исключения (на всякий случай). Ибо наличие компромата на всех без исключения позволяет, в случае необходимости, оказать давление на жертву и вынудить ее стать управляемой марионеткой.
Засланные казачки сами провоцируют нарушения. Так Родченков, будучи назначенным ВАДА смотрящим за российским спортсменами, сам приторговывал стимуляторами Made in USA.
Возникает вопрос, почему провокации Родченкова не были вскрыты ранее и он не был разоблачен как агент США?
Впредь за такими засланцами надо присматривать непрерывно!
29.01.2018, 15:37
Гость: никмич

расследовать надо вада.
29.01.2018, 15:04
Гость: Alex202

Ваше "проще" может подогнать под сокращение 2/3 чиновников ВАДА. А у них кредиты, дома ... В общем Вы понимаете.
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