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Российские болельщики не смогут пронести флаги РФ на Паралимпиаду‍

13:42 29.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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На Паралимпийских играх российским болельщикам будет нельзя проносить национальный флаг — таковы правила Международного паралимпийского комитета для неучаствующих стран, заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

Он также заявил, что 30-35 российских спортсменов выступят в нейтральном статусе на зимней Паралимпиаде-2018. "Ожидается участие 30-35 нейтральных спортсменов из России. Они не должны быть замешаны в употреблении допинга", — цитирует Парсонса "Интерфакс".

Ранее стало известно, что Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Вопрос о восстановлении ПКР рассматривался исполкомом комитета с 26 по 27 января на основе дополнительных данных, полученных от рабочей группы. При этом МПК позволил российским спортсменам принять участие в Паралимпийских играх 2018 года в качестве нейтральных атлетов. Они будут допущены до соревнований по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, сноубордингу и керлингу на колясках.

ПКР получит возможность самостоятельно собирать команду из атлетов, которые будут соответствовать критериям МПК. Они выступят под паралимпийским флагом, а на церемониях награждения будет звучать гимн Паралимпиады. Также в названии делегации должно отсутствовать слово «Россия».

XII Паралимпийские зимние игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта 2018 года.

Темы: Россия, Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.01.2018, 15:24
Гость: Ося

Но болельщики-провокаторы пронесут запрещенный флаг, и поставят свою же сборную на деньги (штраф), прикрываясь "патриотическим" настроем...
29.01.2018, 14:43
Гость: Оптимист

Просто МОК повернулся к России передом, а к США - задомс.
29.01.2018, 14:07
Гость: Инвалид

Уважаемые параолимпийцы! Покажите этим спортсменам-отщепенцам как нужно Родину любить! Откажитесь от унижения страны и себя......
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