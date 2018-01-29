Российские болельщики не смогут пронести флаги РФ на Паралимпиаду‍

На Паралимпийских играх российским болельщикам будет нельзя проносить национальный флаг — таковы правила Международного паралимпийского комитета для неучаствующих стран, заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

Он также заявил, что 30-35 российских спортсменов выступят в нейтральном статусе на зимней Паралимпиаде-2018. "Ожидается участие 30-35 нейтральных спортсменов из России. Они не должны быть замешаны в употреблении допинга", — цитирует Парсонса "Интерфакс".

Ранее стало известно, что Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Вопрос о восстановлении ПКР рассматривался исполкомом комитета с 26 по 27 января на основе дополнительных данных, полученных от рабочей группы. При этом МПК позволил российским спортсменам принять участие в Паралимпийских играх 2018 года в качестве нейтральных атлетов. Они будут допущены до соревнований по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, сноубордингу и керлингу на колясках.

ПКР получит возможность самостоятельно собирать команду из атлетов, которые будут соответствовать критериям МПК. Они выступят под паралимпийским флагом, а на церемониях награждения будет звучать гимн Паралимпиады. Также в названии делегации должно отсутствовать слово «Россия».

XII Паралимпийские зимние игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта 2018 года.