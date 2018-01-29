Олимпиада-2018: обыкновенный нацизм

Несмотря на весь ущерб, нанесенный российскому спорту, в гораздо более неприглядном свете теперь выглядит МОК и её глава Томас Бах

Как известно, глава МОК Томас Бах до поры до времени был вполне себе приятным партнером. Настолько приятным, что и «Орденом Почета» его у нас наградили за вклад в развитие олимпийского движения, и в Сочи он был чуть ли не самым почетнейшим гостем, да и накануне наступающего нового, 2018 года, президент В. Путин поздравил его с праздником.

Томас Бах с Президентом России Владимиром Путиным на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Фото с сайта ru.wikipedia.org

А зря… Потому что такие, как Бах, не понимают хорошего отношения. Более того, хорошее отношение часто воспринимают как проявление слабости.

Так оно и получилось: не успели закончиться новогодние праздники, как Бах и возглавляемая им структура начали планомерное уничтожение российской олимпийской сборной. И если раньше основой для репрессий служила якобы имевшая место господдержка допинга в России, то теперь маски были сброшены и МОК начал выдавать волчьи билеты всем ведущим российским олимпийцам.

Дошло до абсурда – даже натурализованный кореец Виктор Ан был отстранен от участия в Играх, хотя он всю свою карьеру сдавал допинг-пробы вне пределов России. Но и это не спасло его от репрессий МОК.

Основательно «зачистив» российскую сборную, МОК доказал и даже озвучил устами своих представителей тот факт, что допинг, в общем-то, ни при чем. Что российские спортсмены подверглись репрессиям только за то,… что они российские спортсмены.

Принимали они допинг или не принимали – дело десятое. Раз ты заявлен от Российского олимпийского комитета, показываешь хорошие результаты – получай волчий билет. Да ещё и с пожизненной дисквалификацией, как это случилось с десятками наших олимпийцев.

А теперь зададимся вопросом – как можно назвать ущемление законных прав и репрессии против спортсменов исключительно по национальному признаку? Проводимые влиятельной организацией с использованием тоталитарных методов? Правильно – нацизм.

И не надо пугаться этого слова. МОК сделал всё для того, чтобы эта организация отныне считалась нацистской. Да и её глава, решив «зачищать» нашу сборную и введший принцип коллективной ответственности, в лучших традициях своих соотечественников образца 1942 года, сам всё сделал для того, чтобы его так же теперь считали нацистом.

Именно Бах и МОК постановили обрядить наших спортсменов в мерзкую форму, дабы отделить русских «недочеловеков» от других олимпийцев. Превратили их в безродную толпу, запретив всякое упоминание о Родине, лишили флага, гимна и очень странно, что ещё не заставили каяться. Хотя такой поворот событий не исключен. Во всяком случае, не удивит.

Это всё, конечно же, крайне неприятно, но нет худа без добра. Теперь у российских юристов появился очень хороший шанс перевести дело совсем в другую плоскость. Не запоздало судиться со спортивными бюрократами – это надо было делать значительно раньше, – а предъявить иск непосредственно МОК и Баху, обвинив их в нацизме.

Кроме того, «российскому» орденоносцу Баху запретить пожизненно въезд на территорию РФ, лишить «Ордена Почета» и поставить вопрос о его отставке с поста главы МОК и запрете занимать подобные должности в дальнейшем. С формулировкой – за нацистские взгляды.

Это, по нынешним европейским меркам, не так преступно, как быть гомофобом, но обвинение в нацизме в «просвещенных европах» пока что вызывает вполне предсказуемую реакцию.

Кроме того, деятельность самой МОК также требует всестороннего рассмотрения и денацификации, пока не поздно. Да и реформа МОК давно назрела, так как эта организация совершенно не занимается тем, для чего была создана. Вместо того, чтобы развивать олимпийское движение, МОК превратился в карательную структуру, что не предусматривает устав Комитета и абсолютно несовместимо со спортом.

Более того, МОК своими действиями извращает все спортивные принципы и наносит непоправимый ущерб мировому олимпийскому движению.

Исходя из всего сказанного, Российский олимпийский комитет имеет полное право прекратить сотрудничество с МОК, не платить взносы и всячески от него дистанцироваться. Потому что сотрудничество и финансирование нацистов – это преступление. Пусть этим продолжают заниматься американцы – им со времен Гитлера к этому не привыкать, а Россия в этом участвовать не должна.

Само собой, недоолимпиаду в Пхенчхане необходимо было бойкотировать. Пусть там соревнуются норвежские астматики с немецкими эпилептиками и американскими «сверхчеловеками», страдающими от дефицита внимания. Если МОК требуется цирк, пусть клоунов предоставляет кто угодно, но только не Россия. А если от России все же найдутся желающие ехать в этот балаган, то пусть нацепят форму с нашлепкой OAR и едут исключительно за свой счет и представляют в Пхенчхане сами себя, а не страну.

Но… ничего этого не будет. Никто не даст отмашку на суды с МОК и тем более на иски против Баха, никто не стукнет кулаком по столу и не скажет «Да какого черта!» и не пошлет «партнеров» куда подальше. Вместо этого обрядятся наши спортсмены в мерзкую форму с нашивками OAR и поплетутся под белым флагом колонной военнопленных под презрительными взглядами всего мира. А может, и под улюлюканье. И штраф в 15 миллионов долларов Россия МОК заплатит, можно не сомневаться.

Когда-то русский народ считали самым непокорным в мире, но тридцать лет либерального расчеловечивания сделали свое дело и теперь во главе угла для многих стоит не честь Родины, а отношения с «дорогими партнерами» и медальная пайка. Которую милостиво швыряет немец Бах, при этом не обещая, что он её позже не отберет.

Сын побежденных швыряет пайку внукам и правнукам победителей – это и есть итог деятельности наших «лучших немцев», превративших сверхдержаву не пойми во что.

Хотя чего тут удивляться – внуки и правнуки заслужили такое к себе отношение. Много среди спортсменов нашлось тех, кто не писал, как Ан, письмо на деревню дедушке Баху, а послал этого нациста в пешее сексуальное путешествие? Что-то о таких не слышно. Нашлась хоть одна федерация, кто в голос бы возмутился беспределом МОК и обматерил бы эту нацистскую контору? Нет, не нашлась. Все сидят тихо, как мыши под веником и пакуют вещички на Игры-2018.

Кстати, те, кто думает, что нацисты из МОК после Пхенчхана успокоятся и подобреют, сильно ошибаются. Они ещё за нас и не брались. Они пока смотрят, насколько сильно можно нас унижать. Плюнули в лицо – мы утерлись. Ещё и с Новым годом поздравили. Отвесили затрещину – получили в ответ покаянные письма.

Следующий шаг – поставят всю сборную на колени и заставят осудить собственную страну. И ведь некоторые встанут и осудят, к бабке не ходи. От души поизгаляются над сборной OAR в Пхенчхане, а там и летняя Олимпиада в Токио подоспеет. Там тоже сборной OAR достанется по полной, ещё Рио-2016 не раз добрыми словами вспомним.

Впрочем, для кого-то подобные выходки МОК все равно ассоциируются с божьей росой. Ряд спортивных, и не очень, деятелей уже заявили, что «для некоторых спортсменов это единственный шанс завоевать олимпийскую медаль». Ну что тут скажешь? Ну как можно жить без медали? Хоть и выигранной в составе сборной OAR?

Хочется напомнить, что для миллионов русских мужиков, кто навсегда остался лежать в братских могилах от Волги до Одера, тоже был единственный шанс прожить свою жизнь. У многих она и начаться толком ещё не успела, тем не менее, они шли на пулеметы и на танки под знаменем своей страны.

Кто-то скажет, что глупо сравнивать Олимпиаду и войну. Конечно, глупо. На войне убивают, на войне можно попасть в плен и пройти все круги ада, на войне можно сойти с ума или остаться инвалидом, а на Олимпиаде, в худшем случае, лишь перелом можно заработать. Да и то, если сильно не повезет.

Неплохо было бы тем «атлетам из России» кто поедет в Пхенчхан, достать медали своих дедов и прадедов и просто подержать их в руках. Может, и пропадет желание соревноваться за раздаваемые нацистами из МОК подачки. Конечно, в это мало верится, так как за последние годы кардинально изменились ценности в нашей стране, но вдруг?

В нашей сборной есть немало спортсменов, которые достойны уважения за свои спортивные достижения, так, может, найдутся и те, кто заслужит уважение своей гражданской позицией? Но много ли их? Есть ещё такие, в ком остался дух самого непокорного народа?

Хочется в это верить, но…

