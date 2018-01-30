Родченков заявил о причастности Путина к «допинговой системе»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о причастности президента России Владимира Путина к «допинговой системе» в стране.

«Конечно, все приказы шли сверху, от президента. Только президент может заставить ФСБ выполнять такие задачи. Мутко как-то сказал мне, что Путин очень хорошо знает, кто я такой. Путин знал вообще про все.

Цепочка была очень простая. Я отчитываюсь перед Нагорных, Нагорных перед Мутко, а Мутко перед Путиным. Путин не может отрицать, что знал о допинговой системе», – рассказал Родченков.

Слова Родченкова приводит немецкий телеканал ARD. Самого Родченкова на видео не видно, слышен только его голос. Интервью информатор WADA давал на английском, пишет Sports.ru.

В декабре Родченков назвал себя «продажной душой» и пообещал уничтожить спорт России. Тогда же стало известно, что экс-глава лаборатории находился под контролем ФБР, сообщает ВЗГЛЯД.

В 2016 году Путин заявлял, что в России «нет и не будет» никакой государственной системы поддержки допинга.

Решения МОК, основанные на показаниях Родченкова, привели к дисквалификации многих российских спортсменов в преддверии Олимпиады в Южной Корее и лишении наград ОИ-2014 в Сочи.