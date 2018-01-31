Белорусской сборной запретили поддерживать Россию на Паралимпиаде-2018

Сборная команда Белоруссии получила предупреждение о недопустимости использования флага России во время проведения Паралимпийских игр 2018 в Пхенчхане. Об этом изданию «Прессбол» рассказал глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель.

По его словам они получили официальное письмо, в котором говорилось, что даже вне Олимпийской деревни, участникам сборной запрещено проводить любые публичные акции.

«Это одно из условий нашего заселения в отель. Впервые в истории! Не знаю, правда, пришло такое письмо только нам или всем делегациям», - заявил Шепель.

Он напомнил, что во время проведения Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году сборная Белоруссии поддержала российских спортсменов, бездоказательно отстраненных от соревнований. В частности во время церемонии открытия Игр член белорусской делегации Андрей Фомочкин вышел с российским триколором на парад спортсменов в знак солидарности с российскими паралимпийцами. Впоследствии Фомочкина лишили аккредитации на Игры.

Ранее сообщалось, что Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Вопрос о восстановлении ПКР рассматривался исполкомом комитета с 26 по 27 января на основе дополнительных данных, полученных от рабочей группы. При этом МПК позволил российским спортсменам принять участие в Паралимпийских играх 2018 года в качестве нейтральных атлетов. Они будут допущены до соревнований по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, сноубордингу и керлингу на колясках.