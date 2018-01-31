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Белорусской сборной запретили поддерживать Россию на Паралимпиаде-2018

12:38 31.01.2018
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Сборная команда Белоруссии получила предупреждение о недопустимости использования флага России во время проведения Паралимпийских игр 2018 в Пхенчхане. Об этом изданию «Прессбол» рассказал глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель.

По его словам они получили официальное письмо, в котором говорилось, что даже вне Олимпийской деревни, участникам сборной запрещено проводить любые публичные акции.

«Это одно из условий нашего заселения в отель. Впервые в истории! Не знаю, правда, пришло такое письмо только нам или всем делегациям», - заявил Шепель.

Он напомнил, что во время проведения Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году сборная Белоруссии поддержала российских спортсменов, бездоказательно отстраненных от соревнований. В частности во время церемонии открытия Игр член белорусской делегации Андрей Фомочкин вышел с российским триколором на парад спортсменов в знак солидарности с российскими паралимпийцами. Впоследствии Фомочкина лишили аккредитации на Игры.

Ранее сообщалось, что Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Вопрос о восстановлении ПКР рассматривался исполкомом комитета с 26 по 27 января на основе дополнительных данных, полученных от рабочей группы. При этом МПК позволил российским спортсменам принять участие в Паралимпийских играх 2018 года в качестве нейтральных атлетов. Они будут допущены до соревнований по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, сноубордингу и керлингу на колясках.

Темы: Белоруссия, Паралимпийские игры и чемпионаты паралимпийцев
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Комментарии читателей
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31.01.2018, 14:01
Гость: лом

это до какой же степени должны зачморить россию, чтоб она послала нахрен эти комитеты, или она всегда будет готова стоять раком, лишь бы иметь возможность ездить по европам.
31.01.2018, 13:19
Гость: ав

На войне как на войне!
31.01.2018, 13:16
Гость: АГД

Пусть не рискуют, все равно смотреть этот позор мало кто будет.
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