Украинские журналисты лишились возможности попасть на ЧМ-2018 по футболу

Федерация футбола Украины (ФФУ) отказала журналистам, желавшим посетить матчи ЧМ-2018 в России, в выдаче аккредитаций.

По данным портала Eurosport, ФФУ пообещала оформить специальные электронные ключи представителям СМИ до 31 января. Однако за несколько дней до этой даты стало известно, что спортивная организация решила этого не делать. Журналистам отказали в поездке на ЧМ-2018 в целях безопасности.

Некоторое время назад глава ФФУ Андрей Павелко сообщил, что не поедет на чемпионат в Россию из-за сложной политической обстановки в отношениях между двумя странами. Глава МИД Украины Павел Климкин, в свою очередь, заявил, что Киев договаривается с футбольными федерациями и объединениями болельщиков о бойкоте чемпионата.

ЧМ-2018 по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля. Игры в рамках турнира будут проходить в 11 городах на 12 спортивных аренах.

