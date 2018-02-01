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Минюст США начал расследование коррупции в МОК, ФИФА, ИААФ

11:38 1.02.2018
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Министерство юстиции США приступило к масштабному расследованию фактов коррупции в таких мировых спортивных организациях, как Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация футбола (ФИФА), Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) и Национальный олимпийский комитет США.

Как пишет The New York Times, ведомство особенно заинтересовалось, как такие города как Доха (Катар) и Юджин (США) получили право на проведение чемпионатов мира по легкой атлетике в 2019 и 2021 годах соответственно.

Минюст проверяет возможное использование таких недобросовестных методов, как «рэкет, отмывание денег, мошенничество». По данным издания, прокуроры уже направили официальные требования о предоставлении документов, данных о банковских операциях и другой информации до конца текущей недели.

Отмечается, что вопрос о получении права на проведение чемпионатов Дохой и Юджином также попал в поле зрения французской прокуратуры, а бывший глава ИААФ, обвиняемый в коррупции и получении взяток за сокрытие фактов применения допинга российскими спортсменами, запрещен выезд из Франции. 

Темы: США, Борьба с коррупцией в мире, Международный олимпийский комитет (МОК), ФИФА
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Комментарии читателей
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01.02.2018, 14:46
Гость: полухохол

Дело "за малым",скоро прибудут в Кремль, для расследования кремлевского "здравого смысла"и "нарушения международных прав"в "зеркальном отражении".Согласно "порядочности и благоразумию",выпускники юрфака ЛГУ с достоинством встретят коллег и окажут любую необходимую помощь,ждемс.....
01.02.2018, 14:36
Гость: Евсей

Лишь бы не напакостили с чемпионатом-2018 по футболу, а в остальном все восхитительно. Но прослеживается явная недоработка. Трампу бы кто подсказал расследовать куда девались кредиты для украинской клептократии с конкретными адресами по откатам - окружение Обамы, Байдена, Клинтонов и прочих столпов всемирной демократии. Благодарная новая историческая общность американский народ, говорящий почему-то на английском языке - явный нонсенс для учителей всего мира, вознес бы Трампа на второй президентский срок. Почему молчат русские хакеры? Пора подсказывать!
01.02.2018, 14:22
Гость: из деревни дедушка

В результате выясниться что в это виноваты русские!!!
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