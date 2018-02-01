Минюст США начал расследование коррупции в МОК, ФИФА, ИААФ

Министерство юстиции США приступило к масштабному расследованию фактов коррупции в таких мировых спортивных организациях, как Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация футбола (ФИФА), Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) и Национальный олимпийский комитет США.

Как пишет The New York Times, ведомство особенно заинтересовалось, как такие города как Доха (Катар) и Юджин (США) получили право на проведение чемпионатов мира по легкой атлетике в 2019 и 2021 годах соответственно.

Минюст проверяет возможное использование таких недобросовестных методов, как «рэкет, отмывание денег, мошенничество». По данным издания, прокуроры уже направили официальные требования о предоставлении документов, данных о банковских операциях и другой информации до конца текущей недели.

Отмечается, что вопрос о получении права на проведение чемпионатов Дохой и Юджином также попал в поле зрения французской прокуратуры, а бывший глава ИААФ, обвиняемый в коррупции и получении взяток за сокрытие фактов применения допинга российскими спортсменами, запрещен выезд из Франции.