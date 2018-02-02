МОК назвал оправдание спортсменов из РФ «торжеством обманщиков и воров»

Член Международного олимпийского комитета Адам Пенгилли заявил, что разочарован оправдательным вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских спортсменов, обвиняемых в применении допинга на Олимпийских играх в Сочи. Его слова приводит «Би-би-си».

«Обманщикам и ворам позволили восторжествовать. CAS потерпел неудачу. Мы должны пересмотреть отношение к ведущим управленцам спорта и правовой системе, ведь крупнейшее мошенничество в истории Олимпийских игр и государственная поддержка допинга наказываются незначительно», — заявил Пенгилли.

1 февраля CAS оправдал 28 российских спортсменов, обвиненных в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2014. Их апелляции удовлетворили, а решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпийских игр аннулировали.

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Пенгилли — вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона. Функционер придерживается мнения, что в России существует государственная допинг-система. Перед Олимпийскими играми-2016 он призывал отстранить от соревнований всех российских спортсменов.