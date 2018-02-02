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МОК назвал оправдание спортсменов из РФ «торжеством обманщиков и воров»

15:35 2.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Член Международного олимпийского комитета Адам Пенгилли заявил, что разочарован оправдательным вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских спортсменов, обвиняемых в применении допинга на Олимпийских играх в Сочи. Его слова приводит «Би-би-си».

«Обманщикам и ворам позволили восторжествовать. CAS потерпел неудачу. Мы должны пересмотреть отношение к ведущим управленцам спорта и правовой системе, ведь крупнейшее мошенничество в истории Олимпийских игр и государственная поддержка допинга наказываются незначительно», — заявил Пенгилли.

1 февраля CAS оправдал 28 российских спортсменов, обвиненных в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2014. Их апелляции удовлетворили, а решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпийских игр аннулировали.

Мы спросили мнение читателей ВКонтакте относительно скандала, который не утихает уже несколько лет:

Пенгилли — вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона. Функционер придерживается мнения, что в России существует государственная допинг-система. Перед Олимпийскими играми-2016 он призывал отстранить от соревнований всех российских спортсменов.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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02.02.2018, 23:55
Гость: Wrangell

Давно пора организовать альтернативные Олимпийские Игры без гнусного влияния МОКов и WADА и их работодателей :)
02.02.2018, 20:58
Гость: Гене

Таких-то и в общественный WC нельзя допускать,гадить мимо унитаза будут,не только в порядочное общество.Да и ПОРЯДОЧНОСТЬ сама, давно "не в цене"в "цивилизованных странах",все больше ИНТЕРЕСЫ,личные и национальные.
02.02.2018, 20:45
Гость: Есть ли господдержка допинга

в Америке или Норвегии? Употребляют допинг массово и особо не скриваясь. Натурально как в поговорке;гремче всех кричат держи вора те у кого рыло в пушку!
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