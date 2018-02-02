Российские спортсмены попросят МПК допустить паралимпийцев до ОИ-2018

Титулованные российские спортсмены решили обратиться в Международный паралимпийский комитет (МПК) с открытым письмом в поддержку паралимпийцев, которым было отказано в возможности выступить на ОИ-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

По его мнению, россиян не допускают до соревнований из-за их успехов. В качестве примера Плющенко привел шестикратного паралимпийского чемпиона Романа Петушкова и его партнеров по команде. «Они сейчас участвовали в соревнованиях по лыжным гонкам – заняли весь пьедестал. Сейчас запустить их на Паралимпийские игры – весь пьедестал будет наш», - цитирует фигуриста агентство.

Плющенко выразил надежду на то, что обращение в МПК поддержат представители самых разных видов спорта и это поможет переломить ситуацию.

Ранее стало известно, что МПК продлил дисквалификацию Парплимпийского комитета России (ПКР). В связи с этим на Игры-2018 в Южной Корее смогут поехать только отдельные спортсмены. Выступать они должны под нейтральным флагом. ПКР утвердил российскую делегацию в составе 79 человек, в которую входят 33 атлета и семь спортсменов-ведущих.

