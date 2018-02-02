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Российские спортсмены попросят МПК допустить паралимпийцев до ОИ-2018

20:42 2.02.2018
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Титулованные российские спортсмены решили обратиться в Международный паралимпийский комитет (МПК) с открытым письмом в поддержку паралимпийцев, которым было отказано в возможности выступить на ОИ-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

По его мнению, россиян не допускают до соревнований из-за их успехов. В качестве примера Плющенко привел шестикратного паралимпийского чемпиона Романа Петушкова и его партнеров по команде. «Они сейчас участвовали в соревнованиях по лыжным гонкам – заняли весь пьедестал. Сейчас запустить их на Паралимпийские игры – весь пьедестал будет наш», - цитирует фигуриста агентство.

Плющенко выразил надежду на то, что обращение в МПК поддержат представители самых разных видов спорта и это поможет переломить ситуацию.

Ранее стало известно, что МПК продлил дисквалификацию Парплимпийского комитета России (ПКР). В связи с этим на Игры-2018 в Южной Корее смогут поехать только отдельные спортсмены. Выступать они должны под нейтральным флагом. ПКР утвердил российскую делегацию в составе 79 человек, в которую входят 33 атлета и семь спортсменов-ведущих.
 

Темы: Россия, Паралимпийские игры и чемпионаты паралимпийцев
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Комментарии читателей
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02.02.2018, 23:31
Гость: Лиса и заяц:Была у лисы избушка ледяная...

Не успела она выйти полуоправданной с допингом,а уже пробует- может прокатит и с параолимпийцами.
"Всемирное надувательство на Паралимпиаде
Здоровые спортсмены косят под инвалидов,чтобы победить на мировых соревнованиях и получить мзду за награду
14 февраля 2013 в 18:17, просмотров: 48134
Сухие новостийные сводки по окончании Паралимпиады в Лондоне:«Российская сборная показала феноменальный результат,завоевав в общекомандном зачете 102 медали.Министр спорта России В. Мутко объявил,что спортсмены с инвалидностью за медали получат премиальные наравне со здоровыми спортсменами.Всего на премии спортсменам с инвалидностью государство выделяет 286 млн рублей».
Деньги были выплачены в срок.
Страна ликовала.Журналисты возносила героев до небес в телерепортажах и на газетных полосах.
Тем временем сами спортсмены-инвалиды с остервенением ринулись готовиться к следующим соревнованиям — Олимпиаде в Сочи.
И только люди,которые не понаслышке знакомы с кухней инвалидного спорта,в очередной раз разводили руками:«Как же так? Ведь только слепому не видно,что вместо некоторых инвалидов на старт выходили здоровые люди...»"
Вся гос Система занимается махинациями в спорте!
02.02.2018, 21:13
Гость: кю

А понимают ли паралимпийцы, так же, как и недавно оправданные сопртсмены, что МОК законно не будет будет обращать внимание на заявления федераций и комитетов. Ведь отстранение российских олимпийских комитетов еще никто не отменял.. Поэтому для получения хоть какого-то приемлемого результата должны быть личные обращения в МОК от спортсменов. Да и для будущих судов пригодится...
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