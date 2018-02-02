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Родченкову собрали 30 тысяч долларов «на правое дело»

15:02 2.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Пользователи интернета собрали за шесть месяцев около $30 тыс. для помощи в деятельности информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, сообщает RT.

Сбор средств производится на сайте gofundme.com. Отмечается, что целью проекта, который поддержали 322 человека, является $500 тысяч. Инициаторами кампании выступили члены FairSport — организации, которая оказывает помощь конфиденциальным источникам, раскрывающим случаи употребления допинга. Самое большое пожертвование сделал пользователь Тэйлор Крэндалл, три месяца назад отдавший пять тысяч долларов.

«После бегства в США он нуждается не только в защите, но и в команде, которая поддержит его во время расследований и обеспечит всем необходимым в иммиграции, пока он борется с мошенничеством и коррупцией», — говорится в описании.

По мнению откликнувшихся, Родченков является героем, так как он борется с допингом в спорте. В сети также восхищаются мужеством информатора WADA.

Ранее тренер потерявшего золото Игр в Сочи латвийца предложил главе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарду Макларену застрелиться.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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02.02.2018, 17:06
Гость: алекс л

наверно пройдет путь саши литвиненко.
02.02.2018, 16:56
Гость: Митька

Многовато на похороны будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
02.02.2018, 16:50
Гость: ник

Вообще то эго судьба это лобное место.
Все комментарии (13)
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