Родченкову собрали 30 тысяч долларов «на правое дело»

Пользователи интернета собрали за шесть месяцев около $30 тыс. для помощи в деятельности информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, сообщает RT.

Сбор средств производится на сайте gofundme.com. Отмечается, что целью проекта, который поддержали 322 человека, является $500 тысяч. Инициаторами кампании выступили члены FairSport — организации, которая оказывает помощь конфиденциальным источникам, раскрывающим случаи употребления допинга. Самое большое пожертвование сделал пользователь Тэйлор Крэндалл, три месяца назад отдавший пять тысяч долларов.

«После бегства в США он нуждается не только в защите, но и в команде, которая поддержит его во время расследований и обеспечит всем необходимым в иммиграции, пока он борется с мошенничеством и коррупцией», — говорится в описании.

По мнению откликнувшихся, Родченков является героем, так как он борется с допингом в спорте. В сети также восхищаются мужеством информатора WADA.

Ранее тренер потерявшего золото Игр в Сочи латвийца предложил главе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарду Макларену застрелиться.