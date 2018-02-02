Теннисистка из России одержала победу над первой ракеткой мира

Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 23-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) сумела обыграть первую ракетку мира Каролин Возняцки (Дания). Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменки встретились на корте в рамках четвертьфинального матча турнира WTA, проходящего в Петербурге.

Встреча продолжалась около полутора часов и завершилась победой Касаткиной со счетом 7:6 (7:2), 6:3. Спортсменка заявила, что провела лучший матч в своей карьере и поблагодарила всех, кто пришел поболеть за нее.

В полуфинале ей предстоит играть с 10-й ракеткой мира – французской теннисисткой Кристиной Младенович.

На счету Касаткиной одна победа на турнире WTA в одиночном разряде. В активе Возняцки 28 таких побед и выигрыш Australian Open – турнира серии Большого шлема.

