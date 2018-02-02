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Теннисистка из России одержала победу над первой ракеткой мира

21:19 2.02.2018
Дарья Касаткина. Фото с сайта wta.formulatx.com
Дарья Касаткина. Фото с сайта wta.formulatx.com
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 23-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) сумела обыграть первую ракетку мира Каролин Возняцки (Дания). Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменки встретились на корте в рамках четвертьфинального матча турнира WTA, проходящего в Петербурге.

Встреча продолжалась около полутора часов и завершилась победой Касаткиной со счетом 7:6 (7:2), 6:3. Спортсменка заявила, что провела лучший матч в своей карьере и поблагодарила всех, кто пришел поболеть за нее.

В полуфинале ей предстоит играть с 10-й ракеткой мира – французской теннисисткой Кристиной Младенович.

На счету Касаткиной одна победа на турнире WTA в одиночном разряде. В активе Возняцки 28 таких побед и выигрыш Australian Open – турнира серии Большого шлема.
 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Выдающиеся спортсмены в России, Международные и российские теннисные турниры, Женская теннисная ассоциация (WTA)
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Комментарии читателей
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02.02.2018, 23:35
Гость: Петр

"... из России.. " - живет и тренируется в Словакии.
россиянка ли она или гражданка мира?
А может в энергетической свердержаве ни одного приличного корта нет ?
02.02.2018, 23:02
Гость: Тренер

Красота и молодость все таки побеждает разные допинговые коктейли прописанные врачами.
02.02.2018, 22:28
Гость: Chateauneuf du Pap

Так это была российская теннисистка или теннисистка из России ?
Все комментарии (4)
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