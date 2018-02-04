Знаменосцем российской делегации на ОИ-2018 будет волонтер

Флаг Международного олимпийского комитета (МОК), под которым на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане пройдет команда российских спортсменов, понесет волонтер.

Знаменосца россиянам назначит оргкомитет соревнований, рассказал ТАСС руководитель делегации Станислав Поздняков.

МОК отстранил российскую сборную от участия в ОИ-2018, но разрешил выступить на соревнования отдельным спортсменам, не замешанным в допинговых скандалах. При этом им запрещено использовать символику РФ. Ранее СМИ сообщили, что это запрет якобы распространяется и на болельщиков, но в комитете эту информацию опровергли.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане будут проходить с 9 по 25 февраля. Церемония открытия состоится 9 февраля и начнется в 14:00 мск.

