]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Знаменосцем российской делегации на ОИ-2018 будет волонтер

20:32 4.02.2018
Фото с сайта adi19.ru
Фото с сайта adi19.ru
Материалы по теме:

Флаг Международного олимпийского комитета (МОК), под которым на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане пройдет команда российских спортсменов, понесет волонтер.

Знаменосца россиянам назначит оргкомитет соревнований, рассказал ТАСС руководитель делегации Станислав Поздняков.

МОК отстранил российскую сборную от участия в ОИ-2018, но разрешил выступить на соревнования отдельным спортсменам, не замешанным в допинговых скандалах. При этом им запрещено использовать символику РФ. Ранее СМИ сообщили, что это запрет якобы распространяется и на болельщиков, но в комитете эту информацию опровергли.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане будут проходить с 9 по 25 февраля. Церемония открытия состоится 9 февраля и начнется в 14:00 мск.
 

Темы: Россия, Южная Корея, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.02.2018, 00:32
Гость: Агроном 64

"...я тренеруюсь и приехал(а) сюда ради себя в первую очередь": - говорят некоторые из спортсменов. Да! но приехали и выступают за наш счет, за деньги налогоплательщиков мать иху!
04.02.2018, 23:36
Гость: Умилило

И нести его будет так,как мы в свое время носили немецкие штандарты на Красной площади.
04.02.2018, 22:58
Гость: Хмы

Гастарбайтеров наймут?
Все комментарии (11)
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.