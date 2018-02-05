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Песков прокомментировал решение МОК о недопуске оправданных атлетов

15:56 5.02.2018
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Спортивного арбитражного суда должно снять все вопросы о чистоте российских олимпийцев.

«Мы искренне сожалеем в связи с этим решением МОК. Мы все-таки считаем, что решение CAS абсолютно должно снять какие-либо подозрения насчет спортсменов. Мы убеждены в том, что решение CAS лишний раз подтвердило необоснованность таких подозрений», — приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь добавил, что Россия продолжает вести диалог с МОК по защите интересов российских спортсменов и восстановлению справедливости, а также в плане обеспечения участия атлетов в Олимпийских играх в Пхенчхане.

5 февраля комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении на Олимпиаду-2018.

Ранее президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт прокомментировала решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать 15 россиян на Игры 2018 года в Пхенчхане.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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06.02.2018, 01:45
Гость: МВИ

Появилась увереность,что вся эта контора "просвещённого мира" уже не рискнёт что то затевать по поводу ЧМ по футболу. Уже сейчас очевидно все эти ВАДЫ и МОК вероятнее всего будут подвергнуты жесточайшим проверкам и пройдут конкретные реформы.
Надо идти в суды с обвинением в нарушении прав человека,за нарушение призумции невиновности, за наказание без доказательств,за наказание по спортсменов на основании обвинения исходящего от душевно больного идиота.
Главное довести дело до конца и всю эту американскую сволоту вывести на чистую воду и европейцев-асматиков тоже.
05.02.2018, 23:09
Гость: коля

на очереди сборная по футболу...
05.02.2018, 21:15
Гость: Зоя

Они искренне сожалеют, они считают и они убеждены.- Гундосить им не привыкать. Еще бы сопли по морде размазал.
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