Песков прокомментировал решение МОК о недопуске оправданных атлетов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Спортивного арбитражного суда должно снять все вопросы о чистоте российских олимпийцев.

«Мы искренне сожалеем в связи с этим решением МОК. Мы все-таки считаем, что решение CAS абсолютно должно снять какие-либо подозрения насчет спортсменов. Мы убеждены в том, что решение CAS лишний раз подтвердило необоснованность таких подозрений», — приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь добавил, что Россия продолжает вести диалог с МОК по защите интересов российских спортсменов и восстановлению справедливости, а также в плане обеспечения участия атлетов в Олимпийских играх в Пхенчхане.

5 февраля комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении на Олимпиаду-2018.

Ранее президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт прокомментировала решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать 15 россиян на Игры 2018 года в Пхенчхане.