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32 российских спортсмена оспорили недопуск на Олимпиаду в Пхенчхане

09:36 6.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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32 российских спортсмена подали срочные апелляции в Спортивный арбитражный суд — они требуют отменить решение Международного олимпийского комитета, отказавшегося пригласить их на зимние Игры в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.

Полный список спортсменов, оспоривших решение МОК: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Сергей Устюгов, Ксения Столбова, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Юлия Шокшуева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Попов, Роман Кошелев, Михаил Науменков, Алексей Берегласов, Валерий Никушкин, Антон Белов, Сергей Плотников, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергея Грязцов, Иван Букин, Денис Арапетян, Артем Козлов, Глеб Ретивых и Алексей Волков.

Ожидается, что слушания пройдут в специальном филиале арбитража в Пхенчхане 7 февраля.

1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне аннулировал пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх для 28 россиян, ранее отстраненных МОК за нарушение антидопинговых правил. Еще 11 спортсменам дисквалификация была заменена на пропуск одной Олимпиады.

Международный олимпийский комитет не согласился с решением арбитража. 5 февраля он отказался пригласить на Олимпийские игры 15 россиян, оправданных в Лозанне.

Сборная Россия отстранена от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане из-за допингового скандала. На Игры по приглашению МОК поедут 169 россиян, которые будут выступать под нейтральным флагом. В заявку МОК не попали многие лидеры сборной России, в том числе те, кто не был замечен в употреблении допинга. В МОК поясняли, что спортсмен не допускается к соревнованиям даже в случае малейших подозрений.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны, Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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06.02.2018, 12:56
Гость: Carlos

Так зробитчане из России, вроде как от дефиле на открытии Американских Игр совсем отказались?
06.02.2018, 11:56
Гость: Серёга

Нельзя писать "32 российских спортсмена".
России нет на этих играх. Это частные лица из России, поехавшие на заработки.
06.02.2018, 11:56
Гость: Гумвнитарий

А вот кто Родченковп на должность взял!!!???? Владимир Владирович говорил, что знает? И чо?
Все комментарии (9)
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