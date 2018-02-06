С застройщиков стадионов к ЧМ-2018 взыскивают 3 миллиарда рублей

Минспорт подал серию исков к ООО "ПСО «Казань»", АО «Стройтрансгаз», АО «Синара-Девелопмент», АО «Крокус». Компании ведут строительство стадионов к чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом в городах России.

Шесть исков ведомство подало 5 февраля, все они обращены к застройщикам стадионов. ООО "ПСО «Казань»", которое ведет строительство в Самаре и Саранске, получило два иска на 555,4 млн руб. (дело № А40-20509/2018) и на 609,7 млн руб. (дело № А40-20403/2018).

«Стройтрансгаз» также ведет строительство двух стадионов – в Нижнем Новгороде и Волгограде. Компания тоже получила по иску на каждый из объектов стройки – на 483,5 млн руб. (дело № А40-20397/2018) и 531,6 млн руб. (дело № А40-20507/2018), сообщает «Право.ру».

Средства взыскивают с «Синара-Девелопмент», организация проводила реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге, сумма требований составляет 349,6 млн руб. (дело № А40-20513/2018). Иск от Минспорта получило АО «Крокус Интернэшнл», которое строило стадион в Калининграде. Требования к компании составляют 385,6 млн руб.

Все дела еще не приняты к производству. В каждом из них (за исключением «Крокуса») в качестве третьих лиц заявлены ФГУП «Спорт – Ин» и АНО «Арена-2018». «Спорт-Ин» - подведомственное учреждение Минспорта, которое выступает заказчиком строительства всех стадионов к Чемпионату.

«Арена-2018» также подведомственная организация Минспорта и оргкомитета ЧМ-2018. В ее задачи входит экспертиза документации, мониторинг соблюдения сроков, строительного процесса, а также проектирование временной инфраструктуры для подготовки России к FIFA 2018. Дела будут рассмотрены в Арбитражном суде города Москвы.

В начале этого года проходят инспекционные визиты FIFA на стадионы, оценивается их готовность к чемпионату, он пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. Сдача большинства объектов состоится в ближайшее время, наиболее проблемным считается стадион в Самаре, строительством которого занимается ООО "ПСО «Казань»".