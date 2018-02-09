Бывший член НОК Норвегии удивился количеству «астматиков» в сборной

Бывший член Национального олимпийского комитета (НОК) Норвегии Ханс Бернард Скасет заявил, что ему кажутся неправдоподобными объяснения врачей олимпийской сборной страны о необходимости большого количества противоастматических препаратов для спортсменов. Он также потребовал от норвежской делегации дать объяснение, по какому поводу команда взяла с собой на Олимпиаду-2018 шесть тысяч доз препаратов от астмы и десять устройств для проведения ингаляций, сообщает ТАСС.

«Это вызывает обеспокоенность, поскольку не совсем понятно, зачем такое количество лекарств одного типа. Мы должны получить объяснение, которому поверим, потому что не похоже, что они намерены привезти часть лекарств обратно. Пояснения из серии, взято из соображений безопасности, поскольку спортсмены и тренеры могут в любой момент заболеть, кажутся неправдоподобными» — цитирует Скасета норвежский телеканал NRK.

Ранее глава медицинской службы сборной Норвегии Мона Кьелдсберг рассказала, для чего команда привезла с собой на Олимпийские игры 6000 доз препаратов от астмы и 10 устройств для проведения ингаляций. По ее словам, данный объем лекарств не является большим.

«Понимаю, что количество привезенных нами доз может показаться кому-то огромным. Но, если разбить этот объем на доли, вы поймете, что объем не такой уж и большой», — цитирует Кьелдсберг NRK.

Она также подчеркнула, что всего было взято 43 ингалятора, а использоваться они будут индивидуально. При этом врач сборной Норвегии заявила, что большая часть лекарственных препаратов будет возвращена обратно.