Россия будет требовать отставки главы МОК

Россия будет требовать отставки главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаила Дегтярева.

Утром в пятницу, 9 февраля, стало известно, что выездная панель Спортивного арбитражного суда в Лозанне приняла решение отклонить апелляции 47 российских спортсменов на недопуск до зимних Олимпийских игр 2018. Данное решение было поддержано представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA),

По словам Дегтярева, Россия озвучит это требование сразу после завершения Олимпийских Игр в Пхенчхане.

Такое же мнение прозвучало и со стороны первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова. «Это политическое решение суда, и однозначно оно принято под давлением МОК. Ранее Бах выступал с угрозами реформировать CAS», - заявил Джабаров агентству РИА Новости. Он добавил, что все решения МОК под его руководством принимаются под сильным политическим давлением, и «если он не может ему противостоять, ему нечего делать во главе этой организации».