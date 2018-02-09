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Россия будет требовать отставки главы МОК

11:02 9.02.2018
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Россия будет требовать отставки главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаила Дегтярева.

Утром в пятницу, 9 февраля, стало известно, что выездная панель Спортивного арбитражного суда в Лозанне приняла решение отклонить апелляции 47 российских спортсменов на недопуск до зимних Олимпийских игр 2018. Данное решение было поддержано представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA),

По словам Дегтярева, Россия озвучит это требование сразу после завершения Олимпийских Игр в Пхенчхане.

Такое же мнение прозвучало и со стороны первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова. «Это политическое решение суда, и однозначно оно принято под давлением МОК. Ранее Бах выступал с угрозами реформировать CAS», - заявил Джабаров агентству РИА Новости. Он добавил, что все решения МОК под его руководством принимаются под сильным политическим давлением, и «если он не может ему противостоять, ему нечего делать во главе этой организации». 

Темы: Россия, Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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09.02.2018, 18:37
Гость: ???

Я еще несколько дней назад, когда прочитал состав судей арбитража, которые будут рассматривать заявление российских спортсменов, написал на Км, что скорее всего 99% откажут.
Что другого можно ждать, когда среди троих судей были - австралиец(англосакс), канадец(англосакс и пропиндосец) и швейцарец.
Хотя в глубине все же надеялся на совесть и профессионализм и непредвзятость судей.
Увы.
Но у меня такой вопрос Парижский аппеляционный суд оштрафовал ВАДА на 18 тыс. евро за клевету на своего гражданина.
А почему Российский суд не может оштрафовать ВАДА и МОК?
Вывод только один-= потому что в России такая трусливая, прозападная власть.
09.02.2018, 17:58
Гость: кю

CAS первоначальным решением посмел поставить под сомнение мошенническую сущность Запада. К счастью элементарным подбором нужных судей приступ законности купирован. Медальные воры-астматики могут выступать спокойно.
09.02.2018, 17:52
Гость: Честность

Всегда пожалуйста, только сплетни "мнения" никакого отношения к честности не имеют.
Обвинять людей после того , как их оправдал спортивный арбитраж, это называется по-другому. Подлость.
Еще раз, то что спортсменов ОПРАВДАННЫХ арбитражем не допустили к Олимпиаде это другая история, сам же арбитраж подтвердил свой оправдательный приговор.
И это вы считаете честностью? Это где так честность считается? На Украине или в лагере "болотных"?
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