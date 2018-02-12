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Песков назвал беспочвенными обвинения Родченкова в отношении России

16:12 12.02.2018
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
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В Кремле прокомментировали ряд интервью, которые информатор Всемирной антидопинговой лаборатории (WADA) и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал американским телеканалам.

«Нельзя воспринимать эти заявления серьезно», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Невооруженным глазом видно, что это человек, страдающий психологическими и, может быть, психическими заболеваниями», — пояснил он.

Говоря о тематике высказываний Родченкова, представитель Кремля еще раз подчеркнул, что «все выдвинутые обвинения беспочвенны». Заявления о якобы информированности главы государства о системе допинга в российском спорте он назвал «не чем иным, как ложью», пишут "Известия".

Напомним, Родченков в конце января выступил с первым телеинтервью после бегства из России. 9 февраля он дал повторное интервью телеканалу CBS, но уже с измененной внешностью и в бронежилете, так как якобы опасался за свою жизнь.

В своих выступлениях Родченков, в частности, повторяет обвинения в адрес якобы существующей государственной системы поддержки допинга в РФ.   

Темы: Россия, Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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12.02.2018, 21:56
Гость: Это у него

с детства: перед всеми извиняется. Ничего сделать не могут.
12.02.2018, 19:04
Гость: Зоя- вопрос Пескову

А Жуков, Президент Олимпийского комитета России, извинялся перед МОК, это типа была шутка такая, абсолютно беспочвенная?
12.02.2018, 18:48
Гость: Им бы встретиться

как шевченко со сванидзе.
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