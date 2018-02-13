Российская лыжница завоевала бронзу Олимпиады

Российская лыжница Юлия Белорукова выиграла бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане. Это третья бронзовая награда россиян на Играх 2018 года.

Помимо Белоруковой, в финальном забеге участвовала еще одна россиянка — Наталья Непряева. Она финишировала четвертой.

На Олимпиаде в Пхенчхане россияне ранее выиграли серебряную награду в командном турнире фигуристов, Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке, а Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали бронзовыми медалистами в керлинге.