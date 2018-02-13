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Российская лыжница завоевала бронзу Олимпиады

15:45 13.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Российская лыжница Юлия Белорукова выиграла бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане. Это третья бронзовая награда россиян на Играх 2018 года.

Помимо Белоруковой, в финальном забеге участвовала еще одна россиянка — Наталья Непряева. Она финишировала четвертой.

На Олимпиаде в Пхенчхане россияне ранее выиграли серебряную награду в командном турнире фигуристов, Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке, а Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали бронзовыми медалистами в керлинге.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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13.02.2018, 16:56
Гость: Александр

На Олимпиаде в Пхенчхане россияне не выиграли и не могут выиграть ни одной медали т.к. их там нет,есть тренировавшиеся за счет Россиян
13.02.2018, 16:34
Гость: ник

Красный флаг подняли?!
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