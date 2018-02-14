Российские хоккеисты проиграли первый матч на ОИ-2018

Российские хоккеисты потерпели поражение от команды Словакии в первом матче в рамках ОИ-2018. Встреча закончилась со счетом 2:3, передает «Интерфакс».

Сначала россияне вели со счетом 2:0. По одной шайбе в ворота словацкой команды забросили Владислав Гавриков и Кирилл Капризов. Однако уже в первом периоде Петеру Олвецки и Мартину Бакошу удалось сравнять счет.

Второй период прошел при ничейном счете, а в третьем у словаков отличился Петер Черешняк. Этот гол россиянам отыграть так и не удалось.

По мнению тренера российской команды Олега Знарока, его подопечные потеряли бдительность после двух заброшенных шайб в ворота словаков. «Решили, что все хорошо. Может, чуть подрасслабились. Лично я и представить не мог такое развитие событий», - цитирует его «Газета.Ru». Тренер добавил, что первые два пропущенных гола считает следствием ошибок российской команды.

Следующую встречу россияне проведут с командой Словении. Матч состоится 16 февраля.

