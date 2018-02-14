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Российские хоккеисты проиграли первый матч на ОИ-2018

18:43 14.02.2018
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Российские хоккеисты потерпели поражение от команды Словакии в первом матче в рамках ОИ-2018. Встреча закончилась со счетом 2:3, передает «Интерфакс».

Сначала россияне вели со счетом 2:0. По одной шайбе в ворота словацкой команды забросили Владислав Гавриков и Кирилл Капризов. Однако уже в первом периоде Петеру Олвецки и Мартину Бакошу удалось сравнять счет.

Второй период прошел при ничейном счете, а в третьем у словаков отличился Петер Черешняк. Этот гол россиянам отыграть так и не удалось.

По мнению тренера российской команды Олега Знарока, его подопечные потеряли бдительность после двух заброшенных шайб в ворота словаков. «Решили, что все хорошо. Может, чуть подрасслабились. Лично я и представить не мог такое развитие событий», - цитирует его «Газета.Ru». Тренер добавил, что первые два пропущенных гола считает следствием ошибок российской команды.

Следующую встречу россияне проведут с командой Словении. Матч состоится 16 февраля.
 

Темы: Южная Корея, Зимние виды спорта, Командные виды спорта, Летние и зимние Олимпийские игры , Сборная России по хоккею
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Комментарии читателей
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15.02.2018, 01:49
Гость: Длинный нос

Вчера фигуристы-отщепенцы из России получили серебряную медаль.
14.02.2018, 23:59
Гость: Любитель вина

Я оказался прав. Вот что говорит бывший игрок "Красной Машины" Кожевников.
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"– В чем причина отсутствия свежести?
– Видимо, хоккеисты еще не вышли из-под нагрузки. Не зря же так рано собирались для подготовки, еще не отошли. Я не помню, когда мы начинали турнир с какого-то разгрома. По мастерству мы выше словаков, но преимущество в классе не проявляется, когда ноги тяжелые. А через не могу не удалось сыграть."
14.02.2018, 23:43
Гость: Это не российские хоккеисты,

а сброд без чести и совести. Наши - все те, кто остался в России.
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