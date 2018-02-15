Фигуристы Тарасова и Морозов остались без медалей Игр-2018

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не смогли завоевать медали в соревнованиях среди спортивных пар на Играх-2018.

Как пишет "Интерфакс", после прошедшей накануне короткой программы россияне шли на втором месте, а после произвольной программы в четверг добились лишь четвертого результата. По сумме оценок за короткую и произвольную программы двукратные чемпионы Евроы (2016, 2017 гг) заработали 224,93 балла.

Чемпионами стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо – 235,90 балла. Кроме того, они установили мировой рекорд, заработав 159,31 балла за произвольную программу.

Серебряными призерами Олимпиады стали представители Китая Суй Вэньцзин Хань Цун, которым удалось заработать 235,47 балла.

Бронзовыми медалистами стали канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд – 230,15.

В произвольной программе выступили еще две российские пары. Седьмое место занял дуэт Наталья Забияко/Александр Энберт (212,88), 12-е – Кристина Астахова/Алексей Рогонов (194,45).

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.