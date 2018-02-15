]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Фигуристы Тарасова и Морозов остались без медалей Игр-2018

09:04 15.02.2018
Владимир Морозов и Евгения Тарасова. Скриншот с YouTube
Владимир Морозов и Евгения Тарасова. Скриншот с YouTube
Материалы по теме:

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не смогли завоевать медали в соревнованиях среди спортивных пар на Играх-2018.

Как пишет "Интерфакс", после прошедшей накануне короткой программы россияне шли на втором месте, а после произвольной программы в четверг добились лишь четвертого результата. По сумме оценок за короткую и произвольную программы двукратные чемпионы Евроы (2016, 2017 гг) заработали 224,93 балла.

Чемпионами стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо – 235,90 балла. Кроме того, они установили мировой рекорд, заработав 159,31 балла за произвольную программу.

Серебряными призерами Олимпиады стали представители Китая Суй Вэньцзин Хань Цун, которым удалось заработать 235,47 балла.

Бронзовыми медалистами стали канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд – 230,15.

В произвольной программе выступили еще две российские пары. Седьмое место занял дуэт Наталья Забияко/Александр Энберт (212,88), 12-е – Кристина Астахова/Алексей Рогонов (194,45).

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Фигурное катание в России и мире, Чемпионаты по фигурному катанию в России и в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.02.2018, 18:58
Гость: наталья тмень

ЧЕ УМНИЧАЕШ МЕДАЛИ ВСЕМ РАЗДАЛИ ПО ЗАСЛУГАМ ПРАВИЛЬНО ТАРАСОВА ВСЕГДА ГОВОРИТ -ХОТИТЕ ВЫИГРЫВАТЬ НУЖНО БЫТЬ НА ГОЛОВУ ВЫШЕ СВОИХ СОПЕРНИКОВ .КИТАЙЦЫ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ ФИГУРИСТЫ.СЛЕДУЮЩАЯ ОЛИМПИАДА В КИТАЕ, НАШИМ ВООБЩЕ МЕДАЛЕЙ НЕ ВИДАТЬ.КИТАЙСКАЯ ПАРА В МЕСТЕ С ДЕТСТВА ЕЩЕ С ЮНИОРОВ НАЧИНАЛИ И ТОЖЕ РАСЧИТЫВАЛИ НА БОЛЬШЕЕ ПОЭТОМУ ПАРТНЕРША НА ПЬЕДИСТАЛЕ УЖЕ ИСТЕРИРОВАЛА УЖ НА СВОЕЙ ТО АЛИМПИАДЕ 1 МЕСТО НЕ КОМУ НЕ ОТДАДУТ.
15.02.2018, 18:54
Гость: Вадим не хитрите

В этом позоре виноваты СПОРТИВНЫЕ ЧИНОВНИКИ А НЕ СПОРТСМЕНЫ НЕ НАДО ВАЛИТЬ И НАХОДИТЬ КРАЙНИХ СПОРТИВНЫЕ ЧИНОВНИКИ ИМЕЙ ОНИ СОВЕСТЬ УЖЕ ПОДАЛИ БЫ В ОТСТАВКУ. И пусть летят в США к американским банкам к своим денежкам эти чиновники коль не смогли защитить наших спортсменов . Это государство отправило спортсменов на этот позор вместо бойкота. Чего чиновников не презираете?
15.02.2018, 18:30
Гость: наталья тмень

прочитав предыдущие комментарии ужаснулась, что у народа в мозгах, совсем народ из ума выжил, если не в теме хоть бы молчали сидя на диване, смотрели как другие пашут а то, что так расклад вышел- так это ребята ни причем расклад мог бы быть совсем другим если бы старперы наши подумали хорошо про состав в командном участии фигуристов .100 процентов могли бы быть первыми если бы Мозер не перестраховалась а дала откатать и произволку Морозову с Тарасовой замена нужна была одиночникам тогда все бы сложилось в пользу нашей команды. УЗНАВ про состав на командное первенство фигуристов мне лично как человеку не постороннему в этой теме сразу было все понятно ,первыми нам не быть .Парников не надо было трогать а вот одиночников пустить на замену ;БЫЛИ БЫ ПЕРВЫМИ . НАРОД ПОБОЙСЯ БОГА ГОВОРИТЬ ГАДОСТИ ПРО ЛЮДЕЙ ОДАРЕННЫХ,ОНИ ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ ПОКА ИМ ЗАМЕНЫ НЕТ НАМ ИМИ ГОРДИТЬСЯ НУЖНО А НЕ СУДИТЬ ИХ А ТОТ КТО ЭТО ДЕЛАЕТ ПРОСТО ЗАВИДУЕТ . ЕЩЕ ГОДА 4 И ПОДТЯНЕТСЯ МОЛОДЕЖ ВСЕ К ЭТОМУ ИДЕТ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭТОГО В РОССИИ ЕСТЬ ТЕРПЕНИЯ НАРОД А КОМУ НЕ ТЕРПИТЬСЯ СТАДИОНЫ ВАС ЖДУТ.
Все комментарии (22)
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.