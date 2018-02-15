Власть кидает миллионы на «Олимпиаду отверженных»

Зря убивались «атлеты из России», не получившие от МОК приглашения на зимние Игры-2018. Будет им «Олимпиада»!

И, похоже, даже круче, чем в Пхёнчхане. Не с точки зрения результатов, конечно. О результатах в домашнем междусобойчике думать как-то даже смешно. А то, что наша власть обещает членам российской сборной, оставшихся без главных состязаний четырехлетия (в том числе и по её, власти, вине) некие «альтернативные Олимпийские игры» подтвердил в минувший вторник глава правительства РФ Дмитрий Медведев, подписав соответствующее постановление.

Фото с сайта kremlin.ru

Собственно, он только официально оформил то, о чем ещё раньше пообещал «неприглашенным» российский президент Владимир Путин. Хотел, видимо, таким образом утешить спортсменов. Сам не один год посвятил в юности тренировкам и соревнованиям. Чтобы стать в СССР мастером спорта сразу по двум видам борьбы, а Владимир Владимирович выполнил мастерский норматив по дзюдо и самбо, нужно было не один год «пахать» в поте лица.

Да ещё, вероятно, вспомнил о «Дружбе-84» — советской альтернативе летним Играм-1984 в Лос-Анджелесе. Американцы с западной коалицией проигнорировали Олимпиаду в Москве в 1980, мы вместе с соцстранами ответили тем же четыре года спустя.

Вспомнил об этом наш президент и дал наказ премьеру Медведеву «со министры» об «олимпийской компенсации». Ещё была надежда на то, что десятка два россиян, забракованных Томасом Бахом, получат все-таки допуск на Игры-2018, а чиновники уже засуетились. В спортивном ведомстве к началу февраля даже назвали примерное число участников «альтернативы» — 920 человек. А также «столицу» междусобойчика — Сочи. Правда, чуть позже география будущих «стартов отверженных» расширилась. К Сочи добавились Коломна, Сыктывкар, Ханты-Мансийск, Петербург.

Корреспондент «СП» позвонила в администрацию Краснодарского края, чтобы уточнить готовность арен, сроки соревнований. И будут ли продаваться на эти соревнования билеты. Может, болельщики смогут посещать их бесплатно — почему нет? Коль уж компенсировать, то всем! Разве любители спорта не стали такими же жертвами разыгравшейся в преддверие Игр в Пхёнчхане драмы под названием «олимпийский политический допинг»? Одно дело смотреть и переживать за своих соотечественников в бескомпромиссной борьбе равных. Иное — за тем, как именитые мастера отрабатывают обещанные им призовые. Увы, все мои вопросы остались без ответов. Краснодарцам пока нечего сказать, сами, как признались, ничего пока толком не знают.

К слову, о потенциальных участниках ещё одних Сочинских игр. Как известно, в антидопинговом скандале олимпийская сборная России потеряла 111 претендентов на поездку в Пхёнчхан. Среди них с десяток явных лидеров мирового спорта, имевших все шансы на золото Игр-2018. Это шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Иван Букин и олимпийская чемпионка в команде Ксения Столбова. Откуда тогда эта цифра участников альтернативы — 920? «Разбавят» ветеранами? Перспективной молодежью?

«Наша задача сейчас максимально оказать поддержку российским спортсменам. Нам важно предоставить им возможность показать результаты четырехлетней подготовки и оказать финансовую поддержку потенциальным победителям и призерам Олимпийских зимних игр 2018 года», — озвучил главную цель «компенсаторным Играм», министр спорта РФ Павел Колобков.

— Насколько я понял, хотят пригласить иностранных спортсменов из числа тех, кто по разным причинам не получил в текущем году олимпийские лицензии, — сказал мне на условиях анонимности специалист одной из федераций по зимним видам спорта. Как он подчеркнул - «рядовой сотрудник, комментировать не имею права».

— То есть «засветившихся» на использовании запрещенных стимуляторов?

— Ну, почему сразу стимуляторы? Причины не допуска могут быть самыми разными. Например, задержка с оформлением документов на получение лицензии из-за смены гражданства. Нынче «перебежчиков» из одной страны в другую немало. Каждый ищет, где лучше. Вон в биатлоне почти вся южнокорейская мужская сборная — наши, российские ребята, теперь уже бывшие. Вместе с тренерами.

— И какой интерес Шипулину соревноваться с ними?

— Призовые…

Размер этих самых призовых уже утвержден (тем же постановлением, подписанным Д. А. Медведевым). За золотую медаль — 4 млн рублей. За серебро — 2,5 млн. Бронза стоит 1,7 млн. Плюс к этому, по всей видимости, автомобили престижных марок — как реальным олимпийцам.

Кстати, в программу намечаемых соревнований включены биатлон, лыжные гонки, бобслей, конькобежный спорт. А фигурное катание? Как заработать (или отработать?) эти самые миллионы без вины виноватому мастеру танцев на льду Ивану Букину, ни разу не давшему повода заподозрить его в нечестной игре, и его партнерше Александре Степановой? А хоккеистам из сборной России — отцеплены, напомню, Международным олимпийским комитетом были пятеро?

— Ксюше Столбовой с партнером и Ванечке Букину наша федерация гарантировала место в сборной на чемпионате мира, который пройдет в марте, — пояснила Людмила Великова, первый тренер Столбовой. — Думаю, они проявят себя там с самой лучшей стороны. Потенциал у ребят огромный. Много нерастраченных эмоций. Ну и коммерческие старты, конечно, тоже будут.

Гарантировано ли место в стартовой пятерке на мировом чемпионате-20018 по хоккею не допущенным в Пхёнчхан, можно лишь гадать, зная принципиальность главного тренера Олега Знарка.

— Честно говоря, я не очень понимаю, зачем вообще нужны эти альтернативные старты? — Комментирует историю с «Играми № 2» эксперт «СП», двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. — Пик спортивной подготовки у тех, кто готовился к Пхёнчхану, должен был прийтись на февраль. За ним очень быстро последует упадок сил, физических и моральных, это аксиома. А потом возобновятся этапы Кубков мира, другие календарные международные соревнования. Говорят, что пригласят иностранцев. Из числа малоопытных, чтобы наши лучше смотрелись на их фоне?

— Ну, вот была же когда-то «Дружба-84», говорят чиновники…

— Во-первых, абсолютно разные ситуации. «Дружба» собрала тогда много сильных спортсменов (помимо советских) из таких ведущих во многих видах стран, как ГДР, Югославия, Чехословакия, Венгрия, которые тоже бойкотировали Лос-Анджелес. Во-вторых, олимпийского накала на ней и близко не было. Я общался с ребятами, там выступавшими. «Как тренировка», — отвечали они на вопрос о впечатлениях. Саму Олимпиаду ничто заменить не может. Это особые состязания.

— Любые спортивные старты требуют организации. Даже если в тех же Сочи все арены, как нас уверяют, в идеальном состоянии, все равно под конкретные старты нужна подготовка. А это деньги, и немалые.

— Да, влетит «в копеечку»! Потребуется не один миллион рублей, даже, наверное, десятки миллионов… Деньги, выброшенные на ветер! Лучше бы передали в регионы, откуда те ребята, что не поехали на Игры. Или федерациям по видам спорта. Те в большинстве своем «не жируют». На периферии из-за этого много проблем в детских спортшколах, и с условиями для подготовки, точно знаю, биатлонистов, саночников. Если средства есть, их надо тратить с умом. А не на такие вот «игры». Слишком рачительно.

— Не знаете, у самих ребят-олимпийцев спрашивали — нужны им эти соревнования?

— Думаю, не спрашивали. Власть повинна в том, что случилась, и пытается таким образом загладить свою вину. Точно по пословице: кинулись тушить пожар малой водой…

Свое мнение как всегда у Александра Невзорова, тележурналиста, публициста, сценариста, видеоблогера.

— Власть тут ни при чем, она просто подыгрывает атлетам, — считает Александр Глебович. — Те ведь давно уже выходят на старты исключительно ради денег. Такое понятие как честь, гордость для них, в общем, пустое. И то, что почти все высказались за поездку в Пхёнчхан, несмотря на публичное — на весь честной мир! — унижение, приняли странные условия МОК, запретившего не только флаг, гимн и форму, но и право исполнять российские песни и много ещё подобного, подтверждает их циничность и практицизм. Современные спортсмены — это индивидуальные предприниматели. Они на все пойдут, лишь бы своё не упустить. И где здесь спорт? При чем тут спорт?

— То есть, вы не одобряете идею альтернативных Зимних игр для отстраненных от Пхёнчхана российских олимпийцев?

— Что же тут одобрять? Для чего эти игры нужны? Чтобы вбухать сотни миллионов неведомо куда ради сомнительного престижа — чьего? Что-то я не слышал, чтобы, к примеру, наши медики в провинции получали хоть какую-то компенсацию за свои скотские условия работы в больницах с дореволюционной аппаратурой и с зарплатой, которой едва хватает на жизнь…