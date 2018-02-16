Российский лыжник Спицов завоевал бронзу Олимпиады в забеге на 15 км

Россиянин Денис Спицов стал бронзовым призером зимних Игр-2018, заняв третье место в лыжном забеге на 15 км коньковым стилем, пишет "Интерфакс".

Победу одержал швейцарец Дарио Колонья, серебряным призером стал норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Теперь в активе олимпийской сборной России 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Ранее в пятницу серебряным призером стал отечественный скелетонист Никита Трегубов.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по требованию МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.