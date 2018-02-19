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Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам ЧМ-2018

11:45 19.02.2018
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Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам Чемпионата Мира по футболу 2018, сообщается на сайте ведомства.

Всероссийская горячая линия будет работать вплоть до завершения мероприятий чемпионата. «Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей», - говорится в сообщении.

Информация о режиме работы «горячей линии» и контактные телефоны можно узнать на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Параллельно будут продолжаться проверочные мероприятия в отношении объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги. На сегодняшний день по фактам завышения цен на гостиничное обслуживание и отсутствие у гостиниц свидетельств о прохождении классификации уже наложены административные штрафы на сумму более 505 тысяч рублей, а также вынесены предупреждения.

Чемпионат Мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Темы: Трансферы в мировом и российском футболе, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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19.02.2018, 14:22
Гость: Ося

Административный штраф на гостиницу, завышающую цены, как раз и должен быть не менее 500 тыщ рублей... = на ОДНУ!..
19.02.2018, 14:14
Гость: Евгений В

Вот на что мне совершенно безразлично. Это, премерно, сравнимо с шоу "звезд" на первом канале ТВ. Это только для очередная показуха и больше ни чего, даже не спорт.
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