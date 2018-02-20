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Российские фигуристы остались без олимпийских медалей в танцах на льду

09:51 20.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Российские фигуристы не смогли завоевать медалей в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

По итогам короткой и произвольной программ в танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев финишировали пятыми с результатом 186,92 балла, а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли 13-е место (162,24 балла).

Первое место заняла канадская пара Тесса Вирчу и Скотт Моир, установившая новый мировой рекорд по сумме программ — 206,07 балла. Таким образом, они стали трехкратными олимпийскими чемпионами, а также самым титулованным танцевальным дуэтом в фигурном катании.

Серебряные медали Олимпиады завоевал французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (205,28 балла по сумме двух программ), также установивший мировой рекорд в произвольном танце (123,35 балла). Бронзу завоевали американцы Майя и Алекс Шибутани (192,59 балла по сумме двух программ).

В активе сборной олимпийских атлетов из России 11 наград Игр в Пхенчхане: три серебряные и восемь бронзовых медалей. В неофициальном командном зачете сборная занимает 20-е место.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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20.02.2018, 15:57
Гость: Валентине

А вы тетенька однако оптимистка. Вы полагаете все эти 60 спортсменов взяли медали прям золотом? Вы хотите сказать что выступили в Корее достойной ни одного "золота" . В ВАнкувере это тоже достойно было? В зимний спорт денег много надо вкладывать. В 90-е развалили ,а потом 18 лет ничего не стали делать. Это ж дорого!
20.02.2018, 14:34
Гость: РОС

Знали ведь, что засудят, мельдоний подкинут, будут срывать тренировки, будут драки устраивать и провокации.
Уже на 20 месте, может и будут первые - с конца. Зачем ехали? Теперь любой придурок может сказать, что без допинга русские не смогут медали получить.
А с другой стороны, попробуй им запретить, такой злобный вой подымется. Так что всё правильно, пока не умоют, не поверят.
Ведь большинство граждан РФ советовали этим "спортсменам" - не надо позориться, займитесь лучше устройством на работу.
20.02.2018, 14:28
Гость: евразиец

Я думаю американцев на сам деле жаба кушает что Россия обскакала их в Сочи заняв 1-е место. Вот и мстят. Я думаю дело тут не совсем в политике,а в корысти. Вспомним Сотлейк-Сити одиночное мужское катание за что тогда американцу дали серебро он кататься не умеет ,никакой пластики,Плющенко в Ванкувере катался лучше всех "золото" американцу ,помню где-то Слуцкая плакала что ей бронзу дали,а американке вечно падающей дали "серебро". Вывод американцы покупают себе места на Олимпиадах ,допинг не помогает. Россия сейчас напоминает сталинский СССР тогда нас тоже не пускали на Олимпиады вплоть до 1952 года. Вполне возможно что эта их "бронза" и куплена.Вполне возможно что американцы с европейцами рассчитывали что медалей больше возьмут отстранив наших спортсменов.
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