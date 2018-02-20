Вторая допинг-проба Крушельницкого показала положительный результат

В допинг-пробе B российского керлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзу на Олимпиаде, обнаружены запрещенные вещества. Об этом говорится в заявлении делегации Олимпийских атлетов из России.

Концентрация мельдония, обнаруженного в пробе Крушельницкого, свидетельствует об однократном употреблении запрещенного препарата.

В заявлении подчеркивается, что Крушельницкий не употреблял мельдоний «системно или осознанно».

«Мы выражаем искреннее сожаление по факту данного инцидента. Вместе с тем обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена», — сообщила делегация Олимпийских атлетов из России.

Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека, говорится в заявлении.

Александр Крушельницкий завоевал бронзу в паре с Анастасией Брызгаловой в дабл-миксте на Олимпиаде в Пхенчхане.

18 февраля стало известно, что допинг-проба одного из олимпийских атлетов из России дала положительный результат — у Александра Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. По данным издания InsideTheGames, Крушельницкий предположил, что мельдоний добавили в его напиток во время тренировки в Японии перед Олимпиадой.

Федерация керлинга России обратилась в СК с просьбой расследовать появление допинга в пробах Крушельницкого.

Мельдоний (милдронат) включен ВАДА в список запрещенных с 1 января 2016 года.