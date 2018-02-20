]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Вторая допинг-проба Крушельницкого показала положительный результат

15:01 20.02.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

В допинг-пробе B российского керлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзу на Олимпиаде, обнаружены запрещенные вещества. Об этом говорится в заявлении делегации Олимпийских атлетов из России.

Концентрация мельдония, обнаруженного в пробе Крушельницкого, свидетельствует об однократном употреблении запрещенного препарата.

В заявлении подчеркивается, что Крушельницкий не употреблял мельдоний «системно или осознанно».

«Мы выражаем искреннее сожаление по факту данного инцидента. Вместе с тем обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена», — сообщила делегация Олимпийских атлетов из России.

Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека, говорится в заявлении.

Александр Крушельницкий завоевал бронзу в паре с Анастасией Брызгаловой в дабл-миксте на Олимпиаде в Пхенчхане.

18 февраля стало известно, что допинг-проба одного из олимпийских атлетов из России дала положительный результат — у Александра Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. По данным издания InsideTheGames, Крушельницкий предположил, что мельдоний добавили в его напиток во время тренировки в Японии перед Олимпиадой.

Федерация керлинга России обратилась в СК с просьбой расследовать появление допинга в пробах Крушельницкого.

Мельдоний (милдронат) включен ВАДА в список запрещенных с 1 января 2016 года. 

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.02.2018, 17:21
Гость: Alex202

"но не ущемляющим интересов чистых спортсменов"
*
Имеете ввиду неприглашение спортсменов никогда в допинговых скандалах не замешанных?
20.02.2018, 17:18
Гость: Шило

Да надо плюнуть на шоу фармацевтов и свои игры организовать! А то, стадионов понастроили, простаивают. Вот и мир к нам потянитьсч!!!!
20.02.2018, 17:16
Гость: Патриот России

\ 2-е. принял для снятия похмелья.
Ага, накануне обмывал свои спортивные успехи! Вангую, что ему допинг подсыпали агенты Госдепа, бандеровцы, либегасты и русофобы. А потом настучали об этом Родченкову...
Все комментарии (10)
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.