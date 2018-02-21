Алина Загитова побила мировой рекорд Евгении Медведевой в Пхенчхане

Российская фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд в соревнованиях в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане.

Она выиграла короткую программу с результатом 82,92 балла. Таким образом, Загитова более чем на балл улучшила достижение своей соотечественницы Евгении Медведевой, чуть ранее набравшей 81,61 балла в короткой программе.

«Два мировых рекорда за 10 минут? Такое бывает очень редко, я рада, что это произошло на Олимпиаде. Наверное, это исторический, особенный момент», — заявила Евгения Медведева по окончанию выступлений, пишет ТАСС.

Третье место по итогам короткой программы получила канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд, набравшая 78,87 балла.

Еще одна российская спортсменка Мария Сотскова заняла 12-е место в короткой программе с результатом 63,86 балла.

Произвольная программа в женском одиночном катании Олимпиады пройдет 23 февраля.

Ранее Алина Загитова и Евгения Медведева стали обладательницами серебряных медалей зимней Олимпиады в Пхенчхане в командном турнире по фигурному катанию.