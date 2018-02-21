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Алина Загитова побила мировой рекорд Евгении Медведевой в Пхенчхане

09:42 21.02.2018
Фото пользователя Twitter @Olympic_Russia
Фото пользователя Twitter @Olympic_Russia
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Российская фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд в соревнованиях в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане.

Она выиграла короткую программу с результатом 82,92 балла. Таким образом, Загитова более чем на балл улучшила достижение своей соотечественницы Евгении Медведевой, чуть ранее набравшей 81,61 балла в короткой программе.

«Два мировых рекорда за 10 минут? Такое бывает очень редко, я рада, что это произошло на Олимпиаде. Наверное, это исторический, особенный момент», — заявила Евгения Медведева по окончанию выступлений, пишет ТАСС.

Третье место по итогам короткой программы получила канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд, набравшая 78,87 балла.

Еще одна российская спортсменка Мария Сотскова заняла 12-е место в короткой программе с результатом 63,86 балла.

Произвольная программа в женском одиночном катании Олимпиады пройдет 23 февраля.

Ранее Алина Загитова и Евгения Медведева стали обладательницами серебряных медалей зимней Олимпиады в Пхенчхане в командном турнире по фигурному катанию.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны, Фигурное катание в России и мире
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Комментарии читателей
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21.02.2018, 15:06
Гость: нда

Простите мою неточность я имела ввиду женское одиночное катание. Мы даже бронзу нигде не взяли кроме командного серебра.
21.02.2018, 14:41
Гость: Сергей

Нк так болейте за тех, у кого не провал. Кто вам не дает?
21.02.2018, 14:26
Гость: Любитель вина

Что же тогда орала Тарасова на парах, что судьи с ума сошли. Например сложные элементы переносятся на вторую часть программы, а нерусским можно не переносить, и они прыгают свеженькими. И им засчитывают.
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