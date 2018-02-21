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Российские хоккеисты обыграли норвежцев и вышли в полуфинал Олимпиады

13:20 21.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Хоккейная сборная олимпийских атлетов из России обыграла команду Норвегии и вышла в полуфинал турнира зимних Игр в Пхенчхане.

Встреча закончилась со счетом 6:1. В составе российской сборной отличились Михаил Григоренко (8-я минута), Никита Гусев (13-я минута), Вячеслав Войнов (19-я минута), Сергей Калинин (28-я минута), Никита Нестеров (33-я минута) и Иван Телегин (54-я минута). У норвежцев шайбу забросил Александер Бонсаксен (27-я минута).

В полуфинале россияне встретятся со сборной Чехии, которая ранее обыграла команду США в серии буллитов со счетом 3:2.

Позднее 21 февраля состоятся еще два матча четвертьфинала между Швецией и Германией, а также Канадой и Финляндией.

Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады впервые за 12 лет. В 2006 году на зимних Играх в Турине россияне финишировали четвертыми, проиграв в матче за третье место сборной Чехии.

Темы: Хоккей в России, Летние и зимние Олимпийские игры , Сборная России по хоккею, Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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21.02.2018, 20:58
Гость: Они

бы еще сборную Бангладеш обыграли или Островов Зеленого Мыса.
21.02.2018, 20:19
Гость: Кому рыть то

Родченкого уже нет в живых,был но весь вышел!
21.02.2018, 20:01
Гость: А

для хоккеистов он разве запрещен? В 16 году пиндосы жрали его литрами
Все комментарии (14)
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