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Фигуристка Алина Загитова принесла России первое золото Олимпиады

08:58 23.02.2018
Алина Загитова. Скриншот с Youtube
Алина Загитова. Скриншот с Youtube
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Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей Олимпиады в женском одиночном катании, сообщает "Интерфакс".

По сумме короткой и произвольной программ действующая чемпионка Европы заработала 239,57 балла.

Серебряную медаль завоевала еще одна представительница России, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева – 238,26.

При этом, за произвольную программу россиянки получили одинаковое количество баллов – по 156,65. Но у Загитовой был лучше результат в короткой программе.

Обладательницей бронзовой награды стала канадка Кэйтлин Осмонд – 231,02.

Россиянка Мария Сотскова заняла восьмое место - 198,10 балла.

Таким образом, в копилке олимпийской команды России появилась первая награда высшего достоинства на Олимпиаде в Пхенчхане. В настоящий момент в активе команды одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. В итоге олимпийская команда России поднялась сразу на несколько строчек в медальном зачете Игр-2018. Теперь она занимает 15-е место, тогда как начинала очередной соревновательный день, находясь на 21-й позиции.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Фигурное катание в России и мире, Чемпионаты по фигурному катанию в России и в мире
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Комментарии читателей
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23.02.2018, 18:24
Гость: вэвэшнику

Да помолчите уже ВЫ! Как вы, нытики, достали уже! С самих толку в жизни нет и другим неуспеха желаете! На лавочку идите, к бабушкам! Там вас поймут и похвалят. А девчонки молодцы и до вашего злобствования им дела нет никакого! Подумаешь, какой то набор буковок гаденько прошипел в интернете)))
23.02.2018, 18:20
Гость: любителю вина

Интересно, а что бы сказал на это другой любитель вина из Европы? Он тут недавно хвастался победой словаков над россиянами, но ведь чехи и словаки братья навек) Словенцами пугал))) Что-то молчит это чудо в перьях. Переживает, видимо)
23.02.2018, 15:33
Гость: ВВВ

Обалдеть какой успех. Лучше бы промолчали.
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