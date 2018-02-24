Федерация биатлона США решила бойкотировать этап Кубка мира в России

Федерация биатлона США заявила, что американские биатлонисты намерены бойкотировать заключительный этап Кубка мира по биатлону 2018 года в марте.

"Решение Международного союза биатлонистов провести финал Кубка мира по биатлону в Тюмени неприемлемо. Поддерживая чистый спорт и наше физическое здоровье, мы не сможем выступить", - цитирует заявление Союза биатлонистов США "Интерфакс".

"Россия по-прежнему не соответствует кодексу WADA, приезжающим (в Россию) спортсменам грозит опасность, шесть российских атлетов (по итогам Игр-2014) уже были наказаны IBU и МОК, по другому делу ожидается решение. В свете этих фактов проведение соревнований в Тюмени является возмутительным посланием миру в плане антидопингового безразличия", - отметили в американской федерации.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, комментируя решение Федерации биатлона США, отметил, что подобные действия "мало что приносят" и "лишают шанса на защиту титула", пишет Р-Спорт.

Ранее международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении исполкома организации оставить международные соревнования по биатлону в России согласно запланированному календарю.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта, этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске - 10-11 и 14-17 марта соответственно.