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Федерация биатлона США решила бойкотировать этап Кубка мира в России

09:47 24.02.2018
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Федерация биатлона США заявила, что американские биатлонисты намерены бойкотировать заключительный этап Кубка мира по биатлону 2018 года в марте.

"Решение Международного союза биатлонистов провести финал Кубка мира по биатлону в Тюмени неприемлемо. Поддерживая чистый спорт и наше физическое здоровье, мы не сможем выступить", - цитирует заявление Союза биатлонистов США "Интерфакс".

"Россия по-прежнему не соответствует кодексу WADA, приезжающим (в Россию) спортсменам грозит опасность, шесть российских атлетов (по итогам Игр-2014) уже были наказаны IBU и МОК, по другому делу ожидается решение. В свете этих фактов проведение соревнований в Тюмени является возмутительным посланием миру в плане антидопингового безразличия", - отметили в американской федерации.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, комментируя решение Федерации биатлона США, отметил, что подобные действия "мало что приносят" и "лишают шанса на защиту титула", пишет Р-Спорт.

Ранее международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении исполкома организации оставить международные соревнования по биатлону в России согласно запланированному календарю.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта, этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске - 10-11 и 14-17 марта соответственно.

Темы: Биатлон в России и в мире, Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Кубок мира по биатлону
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Комментарии читателей
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24.02.2018, 19:03
Гость: Зоя

Еще один урод захотел поунижать Россию-матушку:
"Руководитель делегации спортсменов-олимпийцев из России (OAR) Станислав Поздняков принес извинения Международному олимпийскому комитету (МОК) за нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»."
24.02.2018, 18:21
Гость: Причём

не только США, но и Канада и Чехия. То ли ещё будет.
24.02.2018, 18:14
Гость: Владимир В. из Сибири

Да и хрен ( простите) с америкосами, что(?) свет на них клином сошёлся? Тысячелетия жили без этих убийц, проживем без них ещё несколько тысяч лет. Тупоголовое отродье, смрад земли человеческой,совершенное убожество Вселенной. Бог показывает всему миру, какими нельзя быть,ибо если мы последуем этим мерзавцам и духовно дремучим, Земля перестанет существовать. Она не сможет перенести превращение человека в умственно насекомоподобному ( американцам).
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