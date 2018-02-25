Российские хоккеисты впервые за 26 лет выиграли Олимпиаду

Российские хоккеисты завоевали олимпийское золото Игр в Пхенчхане, обыграв команду Германии в овертайме финального матча.

Встреча прошла в воскресенье в Канныне. Она завершилась со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0). Основное время закончилось вничью — 3:3, победителя выявили только в ходе дополнительного периода.

Стоп-кадр видео матча

В составе россиян отличились Вячеслав Войнов (20-я минута), Никита Гусев (54 и 60) и Кирилл Капризов (70). У немцев забросили шайбы Феликс Шютц (30), Доминик Кагун (54) и Йонас Мюллер (57).

Таким образом серебро досталось сборной Германии, а бронза — канадцам, которые в матче за третье место победили чехов (6:4).

Это первая победа сборной России на Олимпийских играх: в 1992 году золото завоевала объединенная команда, а в активе сборной СССР семь побед на Олимпиадах, пишет "Р-Спорт". Лучшим результатом сборной Германии (ФРГ) на Играх были бронзовые награды.

Для российских спортсменов это золото стало вторым на Играх в Пхенчхане. Первую золотую медаль команде принесла фигуристка Алина Загитова.

Нападающий Никита Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады-2018. В шести матчах он записал себе в актив 12 очков (четыре шайбы и восемь результативных передач), второе место занял финский нападающий Эли Толванен с девятью очками (3+6).

В списке лучших снайперов турнира первую строчку россияне Илья Ковальчук и Капризов разделили с американцем Райаном Донато (по пять шайб), лучшим распасовщиком турнира также стал Гусев.

Ковальчука также признали самым ценным игроком хоккейного турнира Игр.