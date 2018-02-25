]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Российские хоккеисты впервые за 26 лет выиграли Олимпиаду

10:31 25.02.2018

Российские хоккеисты завоевали олимпийское золото Игр в Пхенчхане, обыграв команду Германии в овертайме финального матча.

Встреча прошла в воскресенье в Канныне. Она завершилась со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0). Основное время закончилось вничью — 3:3, победителя выявили только в ходе дополнительного периода.

Стоп-кадр видео матча

В составе россиян отличились Вячеслав Войнов (20-я минута), Никита Гусев (54 и 60) и Кирилл Капризов (70). У немцев забросили шайбы Феликс Шютц (30), Доминик Кагун (54) и Йонас Мюллер (57).

Таким образом серебро досталось сборной Германии, а бронза — канадцам, которые в матче за третье место победили чехов (6:4).

Это первая победа сборной России на Олимпийских играх: в 1992 году золото завоевала объединенная команда, а в активе сборной СССР семь побед на Олимпиадах, пишет "Р-Спорт". Лучшим результатом сборной Германии (ФРГ) на Играх были бронзовые награды.

Для российских спортсменов это золото стало вторым на Играх в Пхенчхане. Первую золотую медаль команде принесла фигуристка Алина Загитова.

Нападающий Никита Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады-2018. В шести матчах он записал себе в актив 12 очков (четыре шайбы и восемь результативных передач), второе место занял финский нападающий Эли Толванен с девятью очками (3+6).

В списке лучших снайперов турнира первую строчку россияне Илья Ковальчук и Капризов разделили с американцем Райаном Донато (по пять шайб), лучшим распасовщиком турнира также стал Гусев.

Ковальчука также признали самым ценным игроком хоккейного турнира Игр.

Темы: Хоккей в России, Летние и зимние Олимпийские игры , Сборная России по хоккею
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.02.2018, 21:12
Гость: окак!

ну да,конечно,раньше они были более благородны,так сказать не любили нас исключи по идеологическим моментам,а ныне нас не любят как биоматериал из дикой непокорной огромной страны,"несправедливо " владеющей одной шестой суши.
Россию и русский народ ненавидели всегда и во все времена и,неважно какую идеологию мы исповедовали, и каким богам молились.Раньше они разрушали Россию своими армиями,теперь новым "супероружием"-продажной "элитой"и господами от власти.
25.02.2018, 20:36
Гость: какол в США™

как какол - каклу,
скажу тебе: не завидуй России, всё равно, твоей какляндии до России - как до Луны.
25.02.2018, 20:21
Гость: про нищих

а ты раб пузатых, вернее опухших от обжорства их еды амеров? Еще не наелся их достижениями во всех областях для получения прибыли? Видно не учил политэкономию и не читал Маркса... Результат их прогресса можно посмотреть даже за кольцевой Москвы, где растут горы непереработанного мусора от их благополучия
Все комментарии (129)
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.