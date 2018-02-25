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МОК отказал россиянам в праве пройти под своим флагом на закрытии Олимпиады

12:34 25.02.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Международный олимпийский комитет не стал восстанавливать в правах Олимпийский комитет России. Спортсменам из России не разрешили пронести национальный флаг на церемонии закрытия.

Члены МОК единогласно проголосовали против восстановления прав ОКР и возвращения российского флага. Решение вопроса о статусе ОКР отложено до проверки допинг-проб всех спортсменов из России.

Президент МОК Томас Бах заявил, что "олимпийские атлеты из России" выполнили все требования. Но на решение повлияли два допинг-эпизода — с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой, передают Вести.

Члены МОК принимали решение, выслушав доклад комиссии во главе с Николь Ховерц. Сама Ховерц отметила, что оба случая – единичны и не является свидетельством существования государственной системы поддержки допинга. Ховерц рекомендовала вернуться к обсуждению статуса ОКР после проверки всех допинг проб спортсменов из России.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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25.02.2018, 21:18
Гость: Платон

Бобориха
Вы вообще финальный матч смотрели? Последний решающий гол забил Капризов!
+++
Смотрел. Гол Гусева за 55 секунд до финальной сирены из неудобного положения чем-то похож на гол Харламова чехам в финале ОИ-76, поэтому я и написал "харламовский". Этот гол - это чудо, о котором мы все молились. Если бы вратарь отбил бросок Гусева, то никто бы его не упрекнул (в отличие, скажем, от Ковальчука, не перебросившего шайбу через лежащего кипера). А вот победный гол Капризова - это трудовой комбинационный гол в ситуации, когда нельзя было не забить даже не игроку "Красной машины". Пустые половина ворот и удобный пас того же Гусева. После 3:3, я был уверен, что в овертайме мы победим. Поздравляю всех!
===
Несколько лет жил в Берлине. Болел за "Белых медведей". Местный чемпионат, особенно в плей-офф, очень интересный, боевой.
В 2010 году был в Кельне на полуфинале с немцами - тяжелейшая тоже была игра.
25.02.2018, 21:12
Гость: Ирэн

Да ладно? А доказательства где? Как не было, так и нет. Одна баба (тьфу ты, родченков) сказала и типа "все об этом знают" - не доказательства. И арбитражному суду пришлось это признать.
А непокорность - это черта гордых, независимых и мужественных людей. Впрочем вам, лижущим пятки (и не только) своих хозяев, этого не понять.
25.02.2018, 21:09
Гость: Титан

Россия, обезглавленная решениями МОК и ВАДА, умудрилась при таком раскладе по общему количеству медалей разделить 6-7 место с Кореей.Не были допущены чистые спортсмены, сильнейшие в своих видах спорта.С ними бы еще 10-12 медалей точно взяли бы, из них половина золотых.
Например, та же говорливая Британия сидит в ...опе, а Австралия в полной ...опе
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