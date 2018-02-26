Пхёнчхан-2018: предсказуемый итог

Олимпиада в корейском Пхёнчхане закончилась ожидаемо – тринадцатым местом сборной России или, правильнее будет сказать, сборной OAR в общекомандном зачете

Несмотря на то, что во время проведения Олимпиады говорящие головы в телевизоре традиционно пытались убедить зрителя, что всё отлично и смаковали каждую бронзовую, не говоря уж про золотую, медаль, ощущения праздника не было.



Олимпийские атлеты из России на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане © РИА Новости, Алексей Филиппов

Оно и понятно. Значительная часть россиян попросту проигнорировала Олимпиаду, не желая даже краем глаза смотреть за выступлениями нейтральной сборной OAR, а те, кто все же следил за выступлениями «атлетов из России», видели выступление весьма неконкурентоспособной команды. Неконкурентоспособной по сравнению со сборной России образца 2014 года.

Достаточно сказать, что вплоть до 23 февраля в копилке сборной не было ни одной золотой медали. Единственно, кто изначально порадовал, так это лыжники, хоккеисты, надававшие по шее принципиальному сопернику – сборной США, да кёрлингисты Крушельницкий и Брызгалова, завоевавшие первую олимпийскую медаль в этом виде спорта. Но… затем последовал очередной допинговый скандал, и медаль у них отобрали.

А вот что не порадовало, кроме итогового результата, так это уплаченная Россией Международному Олимпийскому Комитету «контрибуция» в размере 15 млн долларов и посещение главой МОК Томасом Бахом расположения сборной OAR.

Всё это напоминало снизошедшего до разговора с ежедневно унижаемыми холопами «доброго» барина. Который вчера самолично порол их на конюшне, но внезапно подобрел и соизволил прийти поговорить «за жизнь».

Самое удивительное, что на встречу с этим псевдоспортивным бюрократом пришли некоторые наши спортсмены, несмотря на все те унижения, что по вине Баха пережила российская сборная.

Нет бы демонстративно и показательно проигнорировать этого высокооплачиваемого протирателя штанов, но… такое понятие, как гордость, все больше и больше становится атавизмом. Не потому ли мы оказались на олимпийской «галёрке», если не сказать грубее?

За эту «галёрку» и тринадцатое место отдельное спасибо надо сказать и некоторым российским спортивным функционерам. Которых нельзя не вспомнить, возвращаясь к исконно русскому вопросу – «кто виноват?»

Можно, конечно, назвать конкретные фамилии, но, по большому счету, виноваты не столько они, сколько Система. Вся та система, которая сначала не смогла защитить наших спортсменов, проявив поразительную нерасторопность в подаче исков в спортивный арбитражный суд (CAS). А затем фактически предложила российским олимпийцам выступить в роли «терпил» - с мерзкими нашлепками OAR на форме, без гимна, флага и с залепленной скотчем российской символикой на сумках и прочей амуниции.

Также значительная часть вины лежит на тех деятелях, кто формировал общественное мнение и, изображая из себя квасного патриота, горячо призывал «ехать в Корею и порвать там всех». Съездили? Порвали?

Теперь имитаторы квасного патриотизма сделают вид, что напрочь забыли о том, в каком составе сборной разрешили принять участие в Играх. А ведь ещё до начала Олимпиады было ясно, что наша сборная, за исключением отдельных дисциплин, неконкурентоспособна. Без звезд первой величины – Шипулина, Устюгова, Ана и других - ничего хорошего её в Пхёнчхане не ждало просто по определению.

Сборная напоминала биатлониста, который вышел на старт без одной лыжи, да ещё и со сломанной рукой. И вот такому спортсмену надо было всех порвать?

Конечно, говорящие головы в телевизоре опять нам расскажут про «выдающийся успех» сборной OAR, медалистам из казны щедро отсыпят царских червонцев, кому-то и премиальная повозка перепадет.

Но факт остается фактом – 13-е место и всего две золотые медали. Которые, кстати, могут и отнять, если вдруг очередной родченков «сквозанёт» к «партнерам» с запрятанным в исподнее блокнотиком с фамилиями российских «грязных» спортсменов. И ведь поверят ему, как пить дать. Особенно после двух положительных допинг-проб, выявленных в ходе Игр.

А ведь всего этого можно было избежать. МОК и ВАДА дали России прекрасный повод послать современное, так называемое «олимпийское движение» куда подальше и отказаться от участия в унизительном пхёнчханском балагане.

Более того, на сэкономленные средства и 15 млн выплаченной «контрибуции» можно было бы судиться с чиновниками этих организаций до бесконечности. До той самой поры, пока они не одурели бы от постоянных, идущих один за другим, исков. Всем им, этим бахам-макларенам и прочим, можно было бы точно так же испортить жизнь, как они испортили её нашим олимпийцам. Принцип «око за око» никто ещё не отменял.

Есть и ещё один момент. Тот же самый МОК вряд ли был сильно заинтересован в отстранении России от участия в Играх. Ведь зимняя Олимпиада без сборной России – победителя сочинской Олимпиады – это примерно как Чемпионат мира по футболу без сборной Бразилии.

Провести Олимпиаду, конечно, можно и без России, но полновесной интриги уже не было бы, и подобные недоИгры однозначно стали бы малоинтересны. Ведь что это был бы за хоккейный турнир, где нет сборной России? А турнир по фигурному катанию?

Но наши функционеры сделали всё, чтобы МОК не потерял лицо. Да ещё и все позорные условия выполнили: обрядили спортсменов в нейтральную форму, выплатили «контрибуцию», согласились с усеченным составом сборной, отказались от гимна и флага.

И получили вполне предсказуемый результат.

Помнится, некие горлопаны орали, что пропуск Олимпиады нанесет непоправимый ущерб нашему спорту. В Пхёнчхан мы съездили, выступили. Горлопаны теперь могут любоваться на позорную итоговую таблицу и продолжать дальше рассуждать на тему ущерба.

Но прежде чем рассуждать, надо помнить вот что: никогда ещё за всю историю Олимпийских игр сборная-победитель предыдущей Олимпиады не занимала место за пределами первой десятки, пропустив вперед такие, не сильные в целом команды, как Франция, Италия, Швейцария и Япония. Они показали неплохие результаты, но на каких местах они были бы, если бы в Пхёнчхан поехала полноценная сборная России, а не усеченная сборная OAR?

Горлопаны и функционеры знали, что примерно так всё будет? Несомненно. Во всяком случае, догадывались и не исключали. Тем не менее, продолжали призывать устроить в Корее «кузькину мать».

Если называть вещи своими именами, то сборную, вернее, то, что смогли собрать и обозвать OAR, сознательно подвели под разгром. Зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы «партнеры» из МОК оценили способность к «прогибу» и «конструктивному диалогу». Поэтому и «контрибуцию» им всю, вплоть до последней копеечки, оперативно выплатили. А как ещё объяснить такую удивительную готовность сносить все подряд оплеухи?

Второй исконно русский вопрос - что делать? А ничего. В данном случае ничего не сделаешь. Система не способна сама себя менять, даже под воздействием крайне неблагоприятных факторов.

МОК, увидев полнейшую безнаказанность, теперь будет пороть Россию сколько захочет и сколько сможет. Наивно думать, что унижения закончатся. Впереди будут и другие Олимпиады, и России заранее отведена роль «допингового терпилы».

Ведь «партнеры» - они такие: как только почувствуют слабость, то замордуют до полусмерти. А в Пхёнчхане Россия проявила не просто слабость, а невиданное безволие, близкое к полной капитуляции.

Также надо помнить, что миссия беглого стукача Родченкова, обещавшего разрушить российское олимпийское движение, ещё не закончена. Он свое дело однозначно доведет до конца, уж больно сильно он мотивирован, и «крыша» у него очень солидная. Пока что он выполнил программу-минимум, и впереди у него ещё много работы.

Тем более, что наши функционеры не сильно ему в этом мешают, все больше прогибаясь под «партнеров» и снося все пинки и затрещины. Пока они будут жить по заветам безвольного кота Леопольда из известного советского мультфильма, с его пацифистским «ребята, давайте жить дружно», ребята уже сейчас закладывают новые мины под российский спорт, которые в нужное время обязательно рванут.

К сожалению, ударная волна этих взрывов не вышвырнет из своих кресел бесполезных функционеров и вряд ли хоть как-то изменит Систему, а накроет простых российских спортсменов. Как это уже случилось перед Олимпиадами в Рио и Пхёнчхане. И совершенно точно случится в будущем. Потому что тот, кто без сопротивления принял новые правила игры МОК, тот теперь долгое время будет прозябать на олимпийской «галерке» с соответствующим к себе отношением.

Нашим спортсменам и тренерам уже не подают руки, оскорбляют и относятся, как к людям второго сорта. Хотя стоило ли ожидать иного отношения к людям с нашлепками OAR, без флага и гимна?

Единственные, кто показал себя настоящими, несломленными и достойными уважения бойцами, так это российские хоккеисты. И даже не тем, что вырвала победу в финале у немцев, а тем, что не побоялась спеть запрещенный МОК российский гимн.

Наши хоккеисты одним этим поступком доказали, что являются достойными преемниками легендарной советской «Красной машины».

Впрочем, их яркая и волевая победа способна лишь немного подсластить горечь от итогов Игр. Остается только надеяться, что подобного позора отечественный спорт больше никогда не переживет.