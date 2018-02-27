]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Мельдоний попал в организм Крушельницкого в Японии

09:34 27.02.2018
Фото с сайта sovets.net
Фото с сайта sovets.net
Материалы по теме:

Мельдоний был обнаружен в организме российского керлингиста Александра Крушельницкого сразу после сборов в Японии. Об этом рассказал глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Он заметил, что перед сборами 22 января Крушельницкий сдал пробу, которая оказалась «чистой». Затем спортсмен до 4 февраля находился на сборах в пригороде Саппоро, а уже 12 февраля очередная проба, взятая в Пхенчхане, дала положительный результат.

Вместе с россиянами в Саппоро тренировались японцы и американцы, заметил Свищев. Он добавил, что Следственный комитет России скоро должен начать расследование в связи с делом Крушельницкого.

В Федерации керлинга в очередной раз подтвердили, что обнаруженное в моче Крушельницкого количество мельдония указывает на незначительное однократное применение препарата.

Александр Крушельницкий в паре со своей женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане. После обнаружения допинга в пробах Крушельницкого спортсмены сдали медали.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.02.2018, 16:33
Гость: Гость

На самом деле нападки на наши спортсменов были ещё в начале нулевых. Но тогда их просто засуживали в тех случаях, когда судейство было спорным и очки выставлялись заниженные. Особенно заметно это было заметно в случаях с фигуристами и гимнастами.
На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити 2002 г. засудили нашу фигуристку Ирину Слуцкую. А на Олимпиаде в Афинах 2004 г. засудили нашего гимнаста Алексея Немова. Но люди ему аплодировали, потому, что видели, что он реально выиграл.
Потом придумали эту историю с мельдонием, который и согласно Британской медицинской энциклопедии вовсе не является никаким допингом.
27.02.2018, 15:22
Гость: Контрразведчик

Зачем?
27.02.2018, 15:11
Гость: Бтр

Хорошо, для них отдельную лгбтмпиаду придумать можно.
Все комментарии (40)
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.