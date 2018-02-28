МОК снял санкции с Олимпийского комитета России

Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) восстановлено. Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена МОК Шамиля Тарпищева.

«Все результаты проверок наших спортсменов показали их „чистоту“. Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — сообщил Тарпищев.

5 декабря 2017 года МОК приостановил членство ОКР и отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане после того, как были выявлены факты массовых допинговых нарушений россиянами на Играх в Сочи 2014 года. Российские спортсмены выступили в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом.