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МОК снял санкции с Олимпийского комитета России

15:54 28.02.2018
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Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) восстановлено. Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена МОК Шамиля Тарпищева.

«Все результаты проверок наших спортсменов показали их „чистоту“. Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — сообщил Тарпищев.

5 декабря 2017 года МОК приостановил членство ОКР и отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане после того, как были выявлены факты массовых допинговых нарушений россиянами на Играх в Сочи 2014 года. Российские спортсмены выступили в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР)
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Комментарии читателей
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28.02.2018, 21:07
Гость: ???

Зачем ждать 4 года, через два года летняя Олимпиада, куда более престижная. Вот к ее началу и отстранят.
28.02.2018, 21:06
Гость: ???

Какая радость для российских чиновников, теперь будут на каждом углу орать, как они заботятся о российском спорте, как добились, выиграли и т.д.
И-ДИ- ...ТЫ!!!
Сегодня восстановили, завтра опять выгонят. И будет это через 2 года к летней Олимпиаде.
К гадалке не ходи.
Россия ДОЛЖНА поставить условия МОК, что к России и ее спротсменам должны применяться ТОЧНО ТАКИЕ же условия, нормы и правила, как и к спортсменам из других стран.Никаких дополнительный условий, нор, правил и т.д. быть не может, только на таких условиях России согласна быть членом МОК.
Только наши чиновнички на это не пойдут.
28.02.2018, 20:27
Гость: Трезвому

РуСАДА не восстановили ПИЛЮЛЯ НЕ СЛАДКА. Что делать
Во-первых уволить Жукова и ему подобных.
Во-вторых затаскать МОК по судам заставить выплатить компенсации нашим спортсменам
В-третьих выйти из МОК ,отказаться от участия в Олимпиадах и проводить свои альтернативные игры. Зачем нам нужна не честная борьба с лидерами по употреблению допинга американцами,китайцами,англичанами.Нечего ждать как псам когда тебе за выполнение команды бросят кость.
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