Россияне отказались нести нейтральный флаг на открытии Паралимпиады 2018
Паралимпийский комитет России (ПКР) попросил Международный паралимпийский комитет (IPC) выделить волонтера для того, чтобы тот нес нейтральное знамя команды на открытии зимних Игр в Южной Корее, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-президента ПКР Павла Рожкова.
По его словам, в команде не оказалось желающих нести флаг на открытии Игр. «Наши спортсмены привыкли выступать под российским флагом», - отметил он.
Рожков рассказал, что в Международном паралимпийском комитете отнеслись с пониманием к просьбе российских спортсменов. Он также отметил, что традиционной церемонии поднятия национального флага в деревне Паралимпиады не будет.
Кроме того, в церемонии открытии Паралимпийских игр будут участвовать только те спортсмены, которые не будут выступать на следующий день. «Чтобы это не воспринималось как какой-то знак протеста, поясню. Церемония требует от спортсменов колоссальных усилий и поздно заканчивается, а ребятам надо готовится к соревнованиям», - добавил он.
Российский паралимпийцы примут участие в Играх-2018 в нейтральном статусе. Список участников определит специальная комиссия IPC. Паралимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта.