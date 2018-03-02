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Россияне отказались нести нейтральный флаг на открытии Паралимпиады 2018

10:49 2.03.2018
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Паралимпийский комитет России (ПКР) попросил Международный паралимпийский комитет (IPC) выделить волонтера для того, чтобы тот нес нейтральное знамя команды на открытии зимних Игр в Южной Корее, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-президента ПКР Павла Рожкова.

По его словам, в команде не оказалось желающих нести флаг на открытии Игр. «Наши спортсмены привыкли выступать под российским флагом», - отметил он.

Рожков рассказал, что в Международном паралимпийском комитете отнеслись с пониманием к просьбе российских спортсменов. Он также отметил, что традиционной церемонии поднятия национального флага в деревне Паралимпиады не будет.

Кроме того, в церемонии открытии Паралимпийских игр будут участвовать только те спортсмены, которые не будут выступать на следующий день. «Чтобы это не воспринималось как какой-то знак протеста, поясню. Церемония требует от спортсменов колоссальных усилий и поздно заканчивается, а ребятам надо готовится к соревнованиям», - добавил он.

Российский паралимпийцы примут участие в Играх-2018 в нейтральном статусе. Список участников определит специальная комиссия IPC. Паралимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. 

Темы: Россия, Зимние виды спорта, Паралимпийские игры и чемпионаты паралимпийцев
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Комментарии читателей
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02.03.2018, 16:34
Гость: ЕЛЕНА

До чего не додумались? То же и было сделано. Большая часть спортсменов не принимала участия в открытии. В том числе и хоккеисты. И параолимпиада, кстати, тоже в Корее проходит, если вы не в курсе.
02.03.2018, 15:59
Гость: Шило

То,что наши Параолимпийцы, самые сильные в мире,это аксеома!!! Без нашего участия в Играх, они полностью теряют смысл. Так, что они МОЛОДЦЫ!!!!!!! Преклоняюсь перед этими мужественными людьми!!!! Слава Российским Параолимпийцам!!!
02.03.2018, 15:20
Гость: фома

мерзко это все. Возня в помоях. Ни чести, ни гордости, ни самоуважение. Ну поехали в Сочи и катайтесь на саночках до головокружения, если это главное чем должны заниматься люди на планете.
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