«Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России, обыграв «Зенит»
Московский «Локомотив» на своем поле обыграл петербургский «Зенит» в матче 29-го тура чемпионата России. Победный мяч забил португальский нападающий Эдер.
Фото с официального сайта ФК «Локомотив»
В первом тайме команды практически не создали моментов. Гости четыре раза ударили по воротам, но в створ не попали. «Локомотив» нанес два опасных удара.
Во второй половине матча лидировал «Локомотив». Питерская команда держалась до 87-й минуты: Эдер забросил единственный мяч в игре в сетку после передачи Игнатьева с фланга и принес «Локомотиву» победу.
Ранее «Локомотив» становился чемпионом России в 2002 и 2004 году.