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«Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России, обыграв «Зенит»

20:10 5.05.2018

Московский «Локомотив» на своем поле обыграл петербургский «Зенит» в матче 29-го тура чемпионата России. Победный мяч забил португальский нападающий Эдер.

Фото с официального сайта ФК «Локомотив»

В первом тайме команды практически не создали моментов. Гости четыре раза ударили по воротам, но в створ не попали. «Локомотив» нанес два опасных удара.

Во второй половине матча лидировал «Локомотив». Питерская команда держалась до 87-й минуты: Эдер забросил единственный мяч в игре  в сетку после передачи Игнатьева с фланга и принес «Локомотиву» победу. 

Ранее «Локомотив» становился чемпионом России в 2002 и 2004 году.

Темы: Футбол в России, Чемпионат России по футболу, ФК «Локомотив»
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Комментарии читателей
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05.05.2018, 21:32
Гость: Русский

...хотя всегда болею за Спартак, но скрепя в душе, просто вынужден ПОЗДРАВИТЬ Локо с чемпионским званием.
Но больше всего хочу ПОЗДРАВИТЬ Ю.П.Семина. Большой тренер. Искренне РАД за него. Удачи в будущем, но не против Спартака.
Надеюсь ,что у рук-ва Футбола Страны хватит немного ума : снять сегодняшего тренера Сборной и поставить на эту должность Юрия Павловича! Время достаточно.
05.05.2018, 21:21
Гость: угу

"Забросил"...Блин, это что-то новенькое... Правой хоть рукой? Или он левша?
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