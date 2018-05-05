«Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России, обыграв «Зенит»

Московский «Локомотив» на своем поле обыграл петербургский «Зенит» в матче 29-го тура чемпионата России. Победный мяч забил португальский нападающий Эдер.

Фото с официального сайта ФК «Локомотив»

В первом тайме команды практически не создали моментов. Гости четыре раза ударили по воротам, но в створ не попали. «Локомотив» нанес два опасных удара.

Во второй половине матча лидировал «Локомотив». Питерская команда держалась до 87-й минуты: Эдер забросил единственный мяч в игре в сетку после передачи Игнатьева с фланга и принес «Локомотиву» победу.

Ранее «Локомотив» становился чемпионом России в 2002 и 2004 году.