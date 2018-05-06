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Хоккеисты сборной России разгромили Австрию на ЧМ

17:20 6.05.2018

Сборная России по хоккею нанесла поражение национальной команде Австрии в матче второго тура группового этапа проходящего в Дании чемпионата мира, сообщает "Интерфакс".

Результат встречи – 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) в пользу россиян. Голы в составе российской команды провели Михаил Григоренко (дважды), Артем Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин, Илья Михеев.

Таким образом, сборная России одержала вторую победу на турнире. Ранее она со счетом 7:0 взяла верх над сборной Франции.

В понедельник россияне сыграют с командой Белоруссии. Начало игры – 17:15 мск.

Чемпионат мира проходит с 4 по 20 мая.

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Комментарии читателей
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06.05.2018, 21:19
Гость: Время Ч.

По вашему это хоккеисты виноваты, что жеребьевка так распределилась?
06.05.2018, 20:51
Гость: ///.

Когда с Нигерией будет матч?
06.05.2018, 20:46
Гость: Хе хе...

Хоккеисты сборной России разгромили Австрию на ЧМ по футболу. :))))
Все комментарии (5)
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