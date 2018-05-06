Хоккеисты сборной России разгромили Австрию на ЧМ

Сборная России по хоккею нанесла поражение национальной команде Австрии в матче второго тура группового этапа проходящего в Дании чемпионата мира, сообщает "Интерфакс".

Результат встречи – 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) в пользу россиян. Голы в составе российской команды провели Михаил Григоренко (дважды), Артем Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин, Илья Михеев.

Таким образом, сборная России одержала вторую победу на турнире. Ранее она со счетом 7:0 взяла верх над сборной Франции.

В понедельник россияне сыграют с командой Белоруссии. Начало игры – 17:15 мск.

Чемпионат мира проходит с 4 по 20 мая.